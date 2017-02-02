Дорожная полиция Баку усиливает борьбу с пешеходами, нарушающими ПДД, и находит новые методы для этого.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, к этому вынуждает трагическая статистика пешеходов, погибших в 2016 году.

«В Азербайджане в 2016 году в ДТП погибли 319 пешеходов, 882 получили травмы. 59 ДТП произошли непосредственно по вине пешеходов.

Мы боремся с этим. В прошлом году было оштрафовано свыше 138 тысяч пешеходов, только за январь 2017 года сотрудники Дорожной полиции оштрафовали свыше 15 тысяч пешеходов. Но этого порой бывает недостаточно. Многие пешеходы уклоняются от уплаты штрафов, особенно молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет», - заявил В.Асадов.

По его словам, это вынуждает Дорожную полицию применять новые методы.

«Мы начали обращаться непосредственно к работодателям оштрафованных пешеходов, чтобы штраф вычли из их зарплаты. Также Дорожная полиция обращается к руководству высших учебных заведений, если пешеход – студент, к участковым, чтобы пешеходов нашли по месту жительства», - заявил В.Асадов, по словам которого, это заметно повысило собираемость штрафов.

Тимур Рзаев, Э.Т.