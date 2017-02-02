USD1.9200
EUR2.0706
RUB0.0319
Brent56.62
WTI53.64
Золото2 311.01
S&P 500 Index2 279.55
Nikkei 22518 914.58
Общество

Дорожная полиция: Штрафы уже начали вычитать из зарплаты пешеходов-нарушителей 02.02.2017 10:56

Дорожная полиция Баку усиливает борьбу с пешеходами, нарушающими ПДД, и находит новые методы для этого.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, к этому вынуждает трагическая статистика пешеходов, погибших в 2016 году.

«В Азербайджане в 2016 году в ДТП погибли 319 пешеходов, 882 получили травмы. 59 ДТП произошли непосредственно по вине пешеходов.

Мы боремся с этим. В прошлом году было оштрафовано свыше 138 тысяч пешеходов, только за январь 2017 года сотрудники Дорожной полиции оштрафовали свыше 15 тысяч пешеходов. Но этого порой бывает недостаточно. Многие пешеходы уклоняются от уплаты штрафов, особенно молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет», - заявил В.Асадов.

По его словам, это вынуждает Дорожную полицию применять новые методы.

«Мы начали обращаться непосредственно к работодателям оштрафованных пешеходов, чтобы штраф вычли из их зарплаты. Также Дорожная полиция обращается к руководству высших учебных заведений, если пешеход – студент, к участковым, чтобы пешеходов нашли по месту жительства», - заявил В.Асадов, по словам которого, это заметно повысило собираемость штрафов.

Тимур Рзаев, Э.Т. 

1602количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Экс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью – ФОТОБаку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖВ четверг в Баку и на Абшероне морозно, до -6Шесть лет без Руфата Мехтиева: лучшие песни певца – ВИДЕОКак полицейские помогали автомобилистам вызволять машины из ледового плена – ФОТО - ВИДЕОПо вечерам на наши телефоны из-за рубежа поступают неизвестные звонки - Сиявуш НоврузовВ WhatsApp появится функция обмена координатамиАзербайджан должен поднять вопрос о возвращении переданных армянам в период АДР территорий – Директор Института истории НАНАСпикер Милли Меджлиса предупредил депутатовВ Баку за сутки выпало более 20 см снега

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 февраля11:57 УЕФА после расширения числа участников ЧМ должен получить не менее 16 квот - Чеферин11:46 Госнефтефонд Азербайджана продал на валютных аукционах в январе 285 млн долларов11:35 Художник Анар Гусейнзаде: «Женщин Аллах создал красивыми, а глубину я вижу в мужчине…» - ФОТО11:23 Бакинец Вадим Галаганов сообщил об уходе из российского GQ – ФОТО11:16 Иммиграционные запреты Трампа не коснулись Армении, несмотря на шокирующие данные об армянских террористах в США11:11 Армения и Иран будут расширять сотрудничество в сфере безопасности11:06 Хюлья Авшар о скандальном «голом» платье: «Буду одеваться еще откровеннее» - ФОТО10:59 Порошенко намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО10:56 Дорожная полиция: Штрафы уже начали вычитать из зарплаты пешеходов-нарушителей10:51 В Азербайджане отмечают День молодежи10:48 Мадридский «Реал» открывает школу в Баку?10:44 Рекс Тиллерсон: «Карабахский конфликт - угроза для стабильности в регионе»10:40 Заключенные американской тюрьмы захватили заложников в знак протеста против Трампа10:30 100 days to go: Исламские игры приближаются – ФОТО10:29 Официальный курс маната ко всем валютам на 2 февраля