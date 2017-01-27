Водитель ООО «BakuBus» на маршруте №6 Огтай Новрузов спас жизнь пассажиру.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ООО «BakuBus» Мансур Пириев, инцидент произошел утром 26 января на Тбилисском проспекте.

По словам М.Пириева, водитель на камере наблюдения увидел, как в салоне упал мужчина средних лет.

«Водитель выехал на обочину, остановил автобус и стал оказывать мужчине, у которого начались судороги и запал язык, первую медицинскую помощь», - сказал он, указав, что до приезда скорой помощи жизнь пассажира была спасена.

М.Пириев отметил, что подобные случаи часто происходят в общественном транспорте.

«Все наши водители до начала работы проходят специальные курсы в Центре обучения водителей, где в рамках проводимых тренингов есть теоретические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи», - сказал он.

Следует отметить, что на основании постановления Кабинета министров от 3 апреля 2014 года при Исполнительной власти Баку в целях оптимизации городского пассажирского транспорта было создано ООО «BakuBus».

Эльшан Рустамов, Г.Р.