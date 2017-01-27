Скончался директор школы №171, ставшей объектом проверки в программе «Yoxlama» - ВИДЕО

Директор школы №171, ставшей объектом проверки со стороны съемочной группы передачи «Yoxlama», транслируемой на телеканале ATV, скончался спустя некоторое время после выхода передачи в эфир.

Как сообщили 1news.az близкие скончавшегося Тельмана Гардашова, его состояние ухудшилось после того, как в школе была проведена проверка.

Т.Гардашов был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

Передача «Yoxlama», ведущим которой является Азер Исмайлов, обычно проводит проверки на объектах общественного питания. Однако на этот раз проверка была проведена в средней школе.

Эльшан Рустамов, Г.Р.