Минувшим вечером известный психолог Даянат Рзаев совершил самоубийство, повесившись в своей квартире на ремне.

Его тело было найдено 25 января вечером в собственном доме в Ясамальском районе по адресу ул.Муртуза Мухтарова, 185.

Тело обнаружила его мать, которая приехала к нему домой, после того, как тот перестал отвечать на телефонные звонки.

В связи с этим трагическим событием многие люди, лично знавшие Даяната Рзаева, посвятили ему статусы в социальных сетях, отмечая, что его уход – это потеря не только специалиста, но и гражданина, небезразличного к проблемам своего общества, своей страны.

«Все, что происходило в Азербайджане в последние годы, его очень сильно расстраивало. Он не мог спокойно относиться к тому, как люди обращаются с животными, не выносил ту всеобъемлющую несправедливость, которая царила вокруг. Помню, как бесился от всего того, что происходит, не имея возможности повлиять на ситуацию.

Помню, как он в своем интервью не только не осуждал самоубийц, а в чем-то находил их поступку в нашей стране если не оправдание, то объяснение. Помню, как он написал, что проводил за границу последних друзей, и тут у него их больше не осталось…», - написал по поводу трагической смерти психолога журналист Гамид Гамидов.

Также в беседе с корреспондентом 1news.az ситуацию прокомментировали друзья Даяната Рзаева.

По их словам, порой он целыми днями запирался в своей квартире, никого не впускал и не отвечал на телефонные звонки, а иногда прямо на работе, в своем кабинете, ломал и крушил все подряд, после чего приходил в себя.

«Он очень переживал по поводу своего развода, но не думаю, что причина суицида заключается в этом, так как с тех пор он уже сумел оправиться. И еще. Он всегда выступал против самоубийств… Он был замечательным человеком…» - говорит один из друзей психолога.

Даянат Рзаев был известен тем, что активно помогал людям бороться с депрессией и преодолевать суицидальные мысли. Так, в одном из интервью 1news.az он советовал всем, кто столкнулся с психологическими проблемами, своевременно обращаться к психологу.

«Это намного эффективнее, чем поход к гадалкам. Помните, только специалист может помочь в решении проблем. К нам поступают больные с самыми различными жалобами, но лично я больше занимаюсь пациентами, которые страдают от депрессии, тревоги, страхов и т.д.

Часто встречаются люди, утверждающие, что страдают депрессией. Причины этого недуга могут быть различны. Если не вмешиваться в процесс его протекания, то болезнь отступит ровно через месяц. А то, на что жалуется большинство людей – всего лишь дистоническое расстройство личности, которое может сопровождать их всю жизнь…» - говорил он.

Нужно сказать, что проблема депрессии в современном обществе и рост числа суицидов были предметом пристального изучения Даяната Рзаева, и он много раз выступал в СМИ по этому поводу, став даже в каком-то смысле экспертом в этой области. Так, он говорил, что люди в нашем обществе постоянно обвиняют друг друга, что приводит к депрессии.

«Например, если женщина разводится с мужем-наркоманом или с человеком, за которого ее выдали насильно, общество начинает осуждать такую женщину, вешать ярлыки, даже не вдаваясь в подробности и не пытаясь выяснить причины.

Или же к самоубийству может привести плачевное материальное положение. Предположим, человек взял в долг у банка 3000 долларов, однако после девальвации его задолженность возросла на глазах. И как он сможет погасить ее, если учесть, что параллельно нужно содержать семью?

Также стоит принять во внимание, что суициду подвержены дети. Они более впечатлительны и обостренно воспринимают все происходящее вокруг, вследствие чего могут впасть в депрессию. Допустим, из-за того, что кто-то из сверстников одевается лучше него, или же по возвращении домой видит родителей, которые постоянно ругаются и создают в семье нездоровую атмосферу. Поэтому я считаю, что в Азербайджане должны быть проведены необходимые исследования с целью выявить основные причины, приводящие к самоубийству. Нужно обязательно работать в этом направлении.

Как правило, подавленное состояние, депрессия пускают корни в детском возрасте, когда формируются основные механизмы взаимодействия маленького человека с миром. В состоянии депрессии естественная агрессивность, в дозированной форме она присутствует в каждом здоровом человеке, направлена не на окружающий мир и людей, а внутрь. Такая агрессия разрушительна для человека», - заявлял психолог.

Увы, справедливость его слов нашла подтверждение даже в его смерти…

Начатое правоохранительными органами расследование показывает – психолог сам стал жертвой болезни, от которой спасал других.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Ясамальского района, основной версией самоубийства Д.Рзаева является глубокая депрессия.

«По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, психолог повесился на ремне от брюк днем 25 января, но его тело обнаружили поздним вечером.

Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить, жаловался на боли в спине и попросил прощения у всех, написав, что суицид был его личным решением», - отметили в управлении.

В свою очередь, как сообщили 1news.az в прокуратуре Ясамальского района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР.

«Ведется следствие, в качестве вещественного доказательства изъят мобильный телефон Даяната Рзаева, изучаются его звонки. Тело психолога направлено на судмедэкспертизу», - заявили в прокуратуре.

Отметим, что у 46-летнего психолога остались двое детей. К сожалению, в предсмертный час мысли об их будущем без отца, мысли о друзьях, коллегах, просто почитателях его таланта врача не смогли уберечь Даяната Рзаева от последнего шага.

Очевидно, психологическое напряжение бешеного ритма современного человека таково, что сейчас даже психологу может понадобиться психологическая помощь.

Смерть Даяната Рзаева еще раз подтвердила это, показав, что одинокий человек, без жены и детей, даже если он талантлив и с головой погружен в работу, все равно находится в «группе риска» и может стать жертвой депрессии, выход из которой увидит лишь в суициде.

Но его смерть – и предупреждение всем нам, яркий призыв быть чуткими и внимательными к окружающим, особенно к тем, кто одинок или чувствует себя одиноким. Давайте помнить, что наше теплое общение и внимание, доброе слово способны не только сделать мир вокруг лучше, но и порой спасти жизнь человеку.

Лейла Мамедова, Тимур Рзаев