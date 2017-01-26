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Общество

Назначен новый глава пресс-службы МВД Азербайджана - ФОТО 26.01.2017 09:29

Вышел в отставку (на пенсию) глава пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Садиг Гезялов.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД Азербайджана, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

С.Гезялов вышел в отставку в связи с тем, что достиг верхнего возрастного предела для службы в органах полиции. Приказом министра он был награжден почетной грамотой МВД.

Исполняющим обязанности начальника пресс-службы МВД Азербайджана назначен заместитель С.Гезялова – полковник полиции Эхсан Захидов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Эхсан Захидов

Садиг Гезялов

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