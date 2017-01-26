Видеозапись, размещенная клиенткой супермаркета Bazarstore Эсмиральдой Шихамировой в социальной сети Facebook, стала предметом судебного разбирательства.

«Буквально позавчера, 24 января, я получила копию искового заявления от ООО Aqro Invest və Istehsalat. Данное ООО требует от меня возместить за урон, нанесенный деловой репутации, сумму в 100 тыс. манатов», - сказала 1news.az Э.Шихамирова.

Отметим, что 30 ноября 2016 года Э.Шихамирова, находясь в супермаркете Bazarstore (Баку, ул. Сараево, 22A, рядом с к/т «Баку»), куда она обратилась с претензиями по поводу некачественной рыбы, вышла в прямой эфир в социальной сети Facebook. Видеозапись в тот же день была размещена и в общедоступной группе «Некачественные продукты в Баку и другие нарушения прав потребителей».

На записи видно, как Э.Шихамирова пытается снять в супермаркете прилавок с рыбой. Она говорит, что в Санэпидемстанции, куда она обратилась с жалобой, попросили снять прилавок с рыбой. Работники супермаркета препятствуют проведению съемки, и Э.Шихамирова грозит им обращением в полицию. В конце концов снять прилавок с продукцией ей разрешили. Однако на прилавке сорт рыбы, которая ранее была приобретена Э.Шихамировой в данном супермаркете, отсутствовал. Также как и ценники на выставленные товары.

«…Все продали, испорченную рыбу, которую кушать невозможно. Мы ее пожарили, принесли [в супермаркет], сказали: «Поешьте». Они (работники супермаркета) ее поели и говорят: «Нормальная».

… Пожалуйста, все знайте, что в Bazarstore продают испорченную рыбу», - говорит во время прямого эфира Э.Шихамирова.

Отметим, что по состоянию на 26 января видео набрало 31 тыс. просмотров.

В одной из последующих публикаций в Facebook Э.Шихамирова пишет:

Купленная в Bazarstore рыба «абсолютно не воняла, даже при жарке, только сильно разваливалась, но есть ее было невозможно»;

«Она [была] горькая, как будто что-то химическое пролили на нее», - написала клиентка супермаркета.

«В общем, дождалась поставщиков, которые вообще повергли меня в шок, сказав, что у речной рыбы сертификата не бывает».

«О возврате денег и разговора не было. Я и не за этим туда пошла, просто потребовала убрать испорченный продукт с прилавка».

Судя по публикациям в Facebook, 2 декабря Э.Шихамирова обратилась с остатками рыбы в Санэпидемстанцию, где рыбу на анализ взять отказались, объяснив это тем, что они должны взять образец рыбы у самой фирмы на основе жалобы самой Э.Шихамировой.

«Получив из суда копию искового заявления, я удивилась, так как в суд на меня подает не Bazarstore, а компания-поставщик рыбы в данный супермаркет - ООО Aqro Invest və Istehsalat. О каком нанесении ущерба деловой репутации идет речь? Непонятно», - сказала 1news.az Э.Шихамирова.

«Я даже не думала, что это видео получит такой резонанс. Да я и не собиралась выходить в «Прямой эфир» на Facebook, что-то снимать... Я отнесла жареную рыбу в маркет, сказала, что она испорчена. Но работники попробовали ее и сказали, что никаких проблем с рыбой нет. А ведь они могли бы войти в мое положение, согласиться с моими претензиями, с тем, что рыбу есть на самом деле невозможно. Но они упорно доказывали обратное и, что самое удивительное, защищали поставщика данной продукции.

Лучше бы они просто попросили у меня как клиента извинение, убрали с прилавка испорченную рыбу, обменяли купленную мной рыбу на другой товар или же вернули мне деньги за покупку. Но это они даже не предложили.

Когда же я начала фотографировать прилавок с рыбой, работники супермаркета начали меня выталкивать из отдела. Тогда уже я стала записывать происходящее на видео. Так получилось, и теперь я не знаю, что делать», - говорит клиентка Bazarstore.

Адвоката она нанять не может.

«Нет возможности. Я еле концы с концами свожу», - сетует Э.Шихамирова.

Сегодня же она связалась с председателем Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эйюбом Гусейновым.

«Глава ССП сказал мне, что в нашей стране права потребителей практически не защищены. Он посоветовал мне прийти в офис ССП и пообещал, что сделает все возможное, чтобы обойтись без суда», - сказала Э.Шихамирова.

Мы также связались с Э.Гусейновым.

По его словам, шансов выиграть дело у Эсмиральды Шихамировой практически нулевые.

«По сути, клиентка супермаркета столкнулась с некачественной продукцией. Однако в Законе АР «О защите прав потребителей» есть очень жесткая статья, согласно которой никто не имеет права наносить урон имиджу той или иной компании. Поэтому нужно быть осторожным в вопросах с просроченными, непригодными к употреблению продуктами питания и другими категориями товаров, по возможности решать вопросы с администрацией торговых точек. Довольно часто супермаркеты и другие объекты торговли идут навстречу потребителям, так как они заинтересованы в сохранности своей репутации», - сказал Э.Гусейнов.

Он также отметил, что ООО Aqro Invest və Istehsalat может представить в суде документы о сокращении объема поставок.

«При этом доказать, что снижение продаж произошло не по вине Э. Шихамировой, нелегко, практически невозможно.

Мы уже сталкивались с такими прецедентами. Поэтому самый хороший путь выхода из сложившейся ситуации – примирение сторон», - сказал глава ССП.

Корреспондент 1news.az связался также с директором ООО Aqro Invest və Istehsalat Пярвизом Гаджиевым. Его подпись стоит на исковом заявлении с суд.

«Э.Шихамирова пошла в магазин и без каких-либо доказательств вины [супермаркета] начала производить видеосъемку. Но одно дело снимать, другое – размещать видеозапись в интернете и писать, что попало. Так не бывает. Прежде, чем обвинять, нужно представить доказательства вины», - сказал П.Гаджиев.

На вопрос о том, на самом ли деле ООО Aqro Invest və Istehsalat рассчитывает на то, что Э.Шихамирова сможет выплатить сумму в 100 тыс. манатов, глава ООО ответил: «Мы подали иск. Решение же выносят судебные органы. Слово за судом».

П.Гаджиев также предположил, что Э.Шахамирову «кто-то научил и отправил туда [в Bazarstore], мол, сделай то-то и то-то.

«Иначе почему она снижает рейтинг наших товаров?», - задается вопросом директор ООО.

По словам П.Гаджиева, сразу при поступлении из Bazarstore жалобы в ООО в данный супермаркет была отправлена комиссия.

«Но Э.Шихамирова приезда комиссии не дождалась, она ушла. Несмотря на то, что работники маркета сказали, что поставщик оповещен о происходящем и попросили ее подождать приезда специалистов. Но она ушла и выставила видео в интернет. Объективный человек так не сделает», - сказал П.Гаджиев.

К сожалению, во время подготовки этого материала нам не удалось связаться с менеджером по маркетингу Bazarstore Гюнай Новрузгызы и выяснить, почему претензии к Э.Шихамировой предъявляет не сеть супермаркетов, где производилась съемка, а поставщик рыбной продукции. Судя по сложившейся ситуации, можно сделать вывод, что Bazarstore либо оштрафовал поставщика, либо же вовсе отказался от его услуг.

Между тем на своей странице в соцсети Facebook Г.Новрузгызы написала: некоторые издания пишут, что Bazarstore подал иск против своей клиентки. Но это не соответствует действительности.

«Пользуясь брендом Bazarstore, они [издания] продолжают повышать свой рейтинг. Распространяя этот материал, они сами не читают, не изучают вопрос внимательно? Что это за непрофессионализм? В то время как ясно написано, кто истец, сайт [один из новостных ресурсов] пишет, что Bazarstore подает на клиента в суд […]

Если есть предвзятый подход, то в случае необходимости можно обратиться и в суд. В этом нет ничего постыдного. Несправедливое, предвзятое нанесение вреда авторитету компании – это не так уж и дешево. Но еще раз отмечу, что истцом здесь выступает не Bazarstore. Bazarstore всегда с пониманием, вниманием и заботой относится к каждому клиенту. Каким бы нервным и недовольным не был клиент, Bazarstore старается сделать так, чтобы он ушел довольным и делает для этого все, что в его силах», - пишет Г.Новрузгызы.

Вопросы, которые мы не смогли задать Г.Новрузгызы, были адресованы истцу - директору ООО Aqro Invest və Istehsalat Пярвизу Гаджиеву.

Он сообщил 1news.az, что Bazarstore не отказался от закупок у ООО Aqro Invest və Istehsalat.

«Мы по-прежнему работаем с Bazarstore, они наши партнеры. Но своими публикациями в интернете Э.Шихамирова нанесла урон имиджу нашей компании. Ее видео – своего рода месседж, мол, не покупайте рыбу в Bazarstore.

Если она считает, что рыба некачественная, то можно разобраться, отправить товар на экспертизу. Но Э.Шихамирова не дождалась наших экспертов. Поймите, у меня коллектив, в котором работает немало людей, которые кормят свои семьи. Товар в Bazarstore - мой. Такие публикации – не что иное, как нанесение урона деловой репутации нашей компании. Скажите, почему я должен получать от Bazarstore официальное письмо, где говорится, что поступила жалоба на мою продукцию, хотя эта жалоба безосновательна?», - сказал 1news.az П.Гаджиев.

Одновременно директор компании подчеркнул, что готов пойти с Э.Шихамировой на мировую.

«Не хочу делать плохое. Я не такой человек. Готов простить, если Э.Шихамирова снова разместит публикации в интернете, но уже другого содержания: «Я ошиблась. Рыба не является непригодной к употреблению, она качественная». В конце концов, можно прийти в компанию и извиниться. Все мы люди».

Отметим, что на официальном сайте Bazarstore есть раздел «Права клиентов», где говорится о том, что каждый потребитель имеет право покупать свежие продукты.

«Если среди купленных вами в супермаркетах Bazarstore продуктов оказался товар с истекшим сроком годности, вы можете бесплатно приобрести похожий товар при наличии кассового чека», - отмечается на сайте сети супермаркетов.

По словам Э.Шихамировой, чек, подтверждающий покупку рыбы, у нее есть.

Уже 31 января состоится подготовительное судебное заседание по данному делу и именно тогда станет ясно, заключат ли стороны мировое соглашение или нет.

Алена Салаева