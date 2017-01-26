Посольство России в Азербайджане подвело итоги творческого конкурса «Что для Вас значит Россия?», который был организован посольством при участии представительства Россотрудничества.
Как сообщает 1news.az, дипломы лауреатам конкурса вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин.
Победителями конкурса стали:
Валентина Эфендиева – член Союзов писателей Азербайджана и России;
Айша Пиргулиева – ученица средней школы;
Тамилла Рзаева – журналист, член Союза журналистов Азербайджана;
Эмин Нагиев – певец;
Наиля Баннаева – журналист;
Фарида Новрузбекова – преподаватель общеобразовательной школы;
Вугар Гасанов – журналист;
Лала Алиева-Клычкова – сотрудница компании HP;
Самир Пиралиев – ученик средней школы;
Тимур Рзаев – журналист информационного агентства 1news.az, член Союза журналистов Азербайджана, лауреат премии Гасанбека Зардаби.
С работами победителей можно ознакомиться на сайте посольства России в Азербайджане по именной ссылке.
1news.az