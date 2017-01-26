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Общество

Журналист 1news.az стал лауреатом конкурса посольства России в Азербайджане – ФОТО 26.01.2017 14:48

Посольство России в Азербайджане подвело итоги творческого конкурса «Что для Вас значит Россия?», который был организован посольством при участии представительства Россотрудничества.

Как сообщает 1news.az, дипломы лауреатам конкурса вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин.

Победителями конкурса стали:

Валентина Эфендиева – член Союзов писателей Азербайджана и России;

Айша Пиргулиева – ученица средней школы;

Тамилла Рзаева – журналист, член Союза журналистов Азербайджана;

Эмин Нагиев – певец;

Наиля Баннаева – журналист;

Фарида Новрузбекова – преподаватель общеобразовательной школы;

Вугар Гасанов – журналист;

Лала Алиева-Клычкова – сотрудница компании HP;

Самир Пиралиев – ученик средней школы;

Тимур Рзаев – журналист информационного агентства 1news.az, член Союза журналистов Азербайджана, лауреат премии Гасанбека Зардаби.

С работами победителей можно ознакомиться на сайте посольства России в Азербайджане по именной ссылке.  

1news.az

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