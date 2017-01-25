В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над 42-летним Шахларом Бейляровым, который в феврале 2016 года напал с молотком на полицейский автомобиль BMW и искорежил его.

Как сообщает журналист 1news.az из зала суда, на заключительном заседании под председательством судьи Ирады Гасанзаде Шахлар Бейляров был признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.

Напомним, что Ш.Бейлярову было предъявлено обвинение по статьям 221 («Хулиганство»), 234 («Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров») и 186. 1 («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба потерпевшему») Уголовного кодекса Азербайджана.

На допросе Бейляров объяснил свой поступок тем, что был пьян, и якобы сотрудники полиции что-то сказали ему. Но сами полицейские категорически отрицали, что общались с мужчиной, утверждая, что тот без какой-либо на то причины начал крушить патрульный автомобиль.

Мужчина сломал лобовое стекло автомобиля, боковые зеркала, систему проблесковых маячков, фары, покорежил корпус и т.д. Общий ущерб, нанесенный патрульному BMW, оценивается примерно в 30 тысяч манатов.

Шахлар Бейляров ранее был судим за убийство, после освобождения занимался частным ремонтом в квартирах граждан, инструменты носил обычно с собой в рюкзаке. При обыске у него нашли 302,477 г героина.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Мужчина, крушивший полицейский автомобиль молотком, занимался частным ремонтом в квартирах – ФОТО - ВИДЕО

В отношении мужчины, напавшего с молотком на полицейский BMW, избрана мера пресечения в виде ареста - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Герой» с молотком. Почему некоторые из нас восхищаются преступником? – ВИДЕО

Направляется в суд дело мужчины, молотком разбившего автомобиль Дорожной полиции – ФОТО – ВИДЕО

В Баку начался суд над мужчиной, молотком разбившим автомобиль Дорожной полиции – ФОТО – ВИДЕО