USD1.8559
EUR1.9910
RUB0.0314
Brent55.31
WTI52.99
Золото1 205.11
S&P 500 Index2 280.07
Nikkei 22519 015.09
Общество

В Баку вынесен приговор мужчине, молотком разбившим автомобиль Дорожной полиции – ФОТО – ВИДЕО 25.01.2017 15:45

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над 42-летним Шахларом Бейляровым, который в феврале 2016 года напал с молотком на полицейский автомобиль BMW и искорежил его.

Как сообщает журналист 1news.az из зала суда, на заключительном заседании под председательством судьи Ирады Гасанзаде Шахлар Бейляров был признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.

Напомним, что Ш.Бейлярову было предъявлено обвинение по статьям 221 («Хулиганство»), 234 («Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров») и 186. 1 («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба потерпевшему») Уголовного кодекса Азербайджана.

На допросе Бейляров объяснил свой поступок тем, что был пьян, и якобы сотрудники полиции что-то сказали ему. Но сами полицейские категорически отрицали, что общались с мужчиной, утверждая, что тот без какой-либо на то причины начал крушить патрульный автомобиль.

Мужчина сломал лобовое стекло автомобиля, боковые зеркала, систему проблесковых маячков, фары, покорежил корпус и т.д. Общий ущерб, нанесенный патрульному BMW, оценивается примерно в 30 тысяч манатов.

Шахлар Бейляров ранее был судим за убийство, после освобождения занимался частным ремонтом в квартирах граждан, инструменты носил обычно с собой в рюкзаке. При обыске у него нашли 302,477 г героина.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Мужчина, крушивший полицейский автомобиль молотком, занимался частным ремонтом в квартирах – ФОТО - ВИДЕО

В отношении мужчины, напавшего с молотком на полицейский BMW, избрана мера пресечения в виде ареста - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Герой» с молотком. Почему некоторые из нас восхищаются преступником? – ВИДЕО

Направляется в суд дело мужчины, молотком разбившего автомобиль Дорожной полиции – ФОТО – ВИДЕО

В Баку начался суд над мужчиной, молотком разбившим автомобиль Дорожной полиции – ФОТО – ВИДЕО

147количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Уволен сотрудник дорожной полиции, снявший на видео мольбы водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАрмянин набросился на Аллу Пугачеву с новыми обвинениямиРейс AZAL Лондон-Баку задерживается - ОБНОВЛЕНОВ мессенджер WhatsApp добавлено три новых функцииПевица Нюша выходит замуж – ФОТОНазваны самые популярные имена новорожденных в Азербайджане в 2016 годуВыделено 4 млн манатов на восстановление села, освобожденного от оккупацииОпределен самый дешевый для переезда город мираАльфонс из Азербайджана оформлял на влюбленных в него челябинок крупные автокредитыАдрей Бедняков прогулялся по Баку в компании Влада Лисовца в рамках программы «Проводник» - ФОТО – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 января15:58 Сегодня азербайджанская молодежь пытается быть похожей на героев зарубежных фильмов – Депутат15:50 В Азербайджане предлагают внести изменения в закон «О спорте»15:45 В Баку вынесен приговор мужчине, молотком разбившим автомобиль Дорожной полиции – ФОТО – ВИДЕО15:33 Антимонопольный комитет Украины безосновательно отстранил SOCAR от участия в одном из тендеров15:21 Муса Гулиев: Новый указ Президента повысит эффективность оказываемых вынужденным переселенцам услуг15:17 Минобороны Азербайджана сделало заявление относительно гибели солдата – ВИДЕО15:07 Новогодняя сказка для воспитанников бакинского приюта в рамках Фестиваля скидок в ТЦ Park Bulvar – ФОТО14:59 Роналду на машине скорой помощи доставлен в госпиталь - ФОТО14:56 Сын Мурада Дадашова спародировал турецкого повара Нусрета Гёкче – ВИДЕО14:50 В парламенте рассматривают возможность пожизненно лишать свободы лиц, совершивших насилие в отношении детей14:48 Рейс AZAL Лондон-Баку задерживается - ОБНОВЛЕНО14:45 В четверг в Баку и на Абшероне без осадков14:40 Депутаты выразили обеспокоенность увеличением числа ранних браков, разводов и самоубийств среди подростков14:35 10 актеров - номинантов на премию «Оскар 2017» - ФОТО14:18 В парламенте обсудят вопрос защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию