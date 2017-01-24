С утра вторника, 24 января, закрыта для движения площадь перед железнодорожным автовокзалом в Насиминском районе Баку (у станции метро «28 Мая»).

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, площадь закрыта для укладки нового асфальта на участке от памятника Джафару Джабарлы до пересечения с улицей Диляры Алиевой.

«Укладка нового асфальта продлится несколько дней», - подчеркнул А.Наджафли, по словам которого, водители должны воспользоваться альтернативными дорогами.

Тимур Рзаев, Э.Т.