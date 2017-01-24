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Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане в 2016 году 24.01.2017 16:27

Министерство юстиции Азербайджана обнародовало список самых популярных имен, которыми называли новорожденных в республике в 2016 году.

Как сообщили 1news.az в Министерстве юстиции, наиболее популярными мужскими именами являются (в порядке убывания) Юсиф, Али, Гусейн, Мухаммед, Омар, Мурад, Айхан, Угур, Ибрагим, Осман, Тунар, Расул, Кянан, Ибрагим, Умид, Хасан, Исмаил, Фарид, Рамал, Рауль, Ниджат, Тунджай и Эмиль.

Наиболее популярными женскими именами стали (в порядке убывания) Захра, Нурай, Фатима, Зейнаб, Аян, Айлин, Хадиджа, Медина, Тамилла, Фидан, Мяляк, Марьям, Лейла, Айсель, Эсмира, Нигяр, Сяма, Динара, Дениз, Самира, Наргиз, Севиндж, Джамиля, Гюлай, Инджи, Назрин, Бану, Дамла, Айсу, Айла, Нур, Айдан и Ляман.

В целом самыми популярными мужскими именами с 2011-го по 2017 год стали Юсиф  (около 17 тысяч мальчиков), Али и Гусейн. В тройку самых популярных женских имен за этот период вошли Захра (около 16 тысяч девочек), Нурай и Фатима.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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