«Мыльница», «горбатый», «запор» — такими прозвищами наградили в народе в советское время маленький и юркий ЗАЗ 965.

Кому-то он казался смешным и нелепым, а для других на долгие годы стал любимым авто.

Сегодня найти эту машину в идеальном состоянии почти невозможно, но все же на постсоветском пространстве еще оставили интересные экземпляры. Один из них находится в Азербайджане, и благодаря стараниям своего владельца эта машина вызывает восхищение у всех, кто ее видел.

Автор проекта начал поиски подходящего для реконструкции ЗАЗ 965 еще в 1998 году, и искал подходящий автомобиль достаточно долго. Ему нужна была машина в оригинальном кузове. Его желание осуществилось только через 6 лет, и автомобиль был действительно хорош: оригинальные детали и кузов, пробег всего 3000 км.

Работы над проектом шли в несколько этапов. С момента покупки и на протяжении пяти лет автомобиль использовался для ежедневной езды, и каким-либо серьезным переделкам машина не подвергалась. Владелец всего-то поменял колеса, выполнил занижение машины и покрасил ее. Кроме этого, был установлен двигатель от ВАЗ 2103, тормозную систему от ВАЗ 2106, руль от Isotta и сидения от BMW E36.

Позже владельцу авто захотелось сделать из своего старенького ЗАЗ 965 нечто особенное, и в 2009 зачался второй этап – долгие и серьезные доработки. Сначала переделки затронули ходовую часть авто, а затем на машину был установлен новый мотор — 1,7-литровый бензиновый двигатель от «Нивы» мощностью 73 л.с. Генератор, стартер, карбюратор и ГБЦ ЗАЗ 965 получил от первого опытного мотора ВАЗ 2103, коробку передач от ЗАЗ 968, а радиатор – от «Нивы». Старый выхлоп заменили самым тихим из возможных — глушитель турецкого производства с широкими трубами. Для улучшения управляемости на авто установили стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ.

После ходовой части и начинки дошло дело и до кузова. Владелец решил несколько изменить его дизайн и даже воплотил свой проект на бумаге. И хотя мастеру до конца воплотить идею не удалось, получилось все равно отлично. Передняя часть машины получилась более массивной, без мелких деталей. Задний капот расширили, чтобы туда поместился новый двигатель от «Нивы». Топливный бак, который в заводской сборке находился спереди, убрали, а на его место поставили АКБ. Пожалуй, единственное, что осталось на кузове от ЗАЗ – это «жабры», которые вварили в кузов, чтоб они не особо выделялись.

На последнем этапе тюнинга машину покрасили в цвет Форд Мустанг Шелби серый металлик. Особое внимание уделили оптике: на «Запорожец» установили фары от BMW E39 с линзами Bi-xenon от Range Rover и стеклами от E34. В задние фонари установили LED-лампы. Завершением образа стали зеркала и стекла.

Но самым сложным моментом в реконструкции авто оказалась пересадка под капот ЗАЗ 965 мотора от Нивы. Это потребовало немало времени и сил. А все из-за переходной плиты, из-за которой постоянно выходило из строя сцепление. Проблема была решена, как только отремонтировали плиту и установили новый мотор.

Трансформация ЗАЗ 965 превратила его в настоящий шедевр. А появление на дороге этого авто всегда вызывает массу заинтересованно-удивленных взглядов и улыбок.

2drive.ru