Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов в очередной раз сделал необычное заявление.

Как сообщает 1news.az, в интервью телеканалу ATV, говоря о проведенных в столице работах по благоустройству, он призвал граждан и журналистов рыть каналы во время ливневых дождей.

Так, Гаджибала Абуталыбов рассказал о возникающих в столице проблемах на дорогах после ливней, напомнив о затоплении ряда пригородных поселков Баку.

«Как только возникает чрезвычайная ситуация, журналисты снимают лужу и готовят репортажи, в которых рассказывают о затоплении Баку. Хорошо, что журналисты не видели затопление Забрата, а я видел. Однако там всего лишь вырыли канал, и вода ушла. Было бы хорошо, если бы граждане, особенно журналисты, в таких чрезвычайных ситуациях рыли каналы», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Э.Т.