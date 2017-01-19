В Уджарском районе Азербайджана без вести пропал уроженец села Газяны Халил Алиев (1935 года рождения).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, родственники мужчины обратились в полицию с заявлением, в котором указали, что 6 января он вышел из дома и не вернулся.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по поиску мужчины. Его приметы – рост 160 сантиметров, седоволосый, голубоглазый. Мужчина занимался тем, что гадал на картах и оказывал услуги экстрасенса, предсказывая людям будущее.

Полиция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении 81-летнего Халила Алиева, с просьбой позвонить в МВД по номеру «102».

Тимур Рзаев, Э.Т.