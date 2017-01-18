Официально объявлено о прекращении деятельности Университета «Кавказ».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении, размещенном в специальном выпуске газеты Vergilər.

В соответствии с данным объявлением это высшее учебное заведение прекращает свою деятельность добровольно, согласно решению учредителя.

Кредиторы в течение двух месяцев могут представить свои требования по адресу: город Хырдалан, улица академика Гасана Алиева, 120.

Напомним, что в июле 2016 года учредитель Университета «Кавказ» проинформировал Министерство образования о своем решении закрыть университет.

Университет «Кавказ» был передан в управление Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

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Эльшан Рустамов, Э.Т.