В Азербайджане 2987 граждан, нуждающиеся в срочной пересадке роговицы глаза. Им необходимо вовремя сделать операцию, в противном случае они потеряют зрение.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 18 января, на заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению заявил директор Национального офтальмологического центра имени Зарифы Алиевой Эльмар Гасымов.

По его словам, главная причина, по которой операции не могут провести, - это запрет на ввоз в страну тканей роговицы глаза.

«Устранение этой проблемы даст возможность вовремя сделать операции больным и тем самым спасти их зрение. 70% этих больных - молодые люди. Есть структуры, которые отправляют их на операции в зарубежные страны, однако по возвращении у них возникают проблемы, потому что эти больные должны проходить амбулаторное обследование, находиться под контролем врачей», - сказал он.

Депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев, в свою очередь, отметил, что в стране ткани роговицы глаза можно брать у скончавшихся людей, но для этого необходимы специальные клиники.

«А пока следует устранить препятствия для ввоза этих тканей в Азербайджан из-за рубежа. Необходимо внести изменения в Таможенный кодекс. Эти ткани нельзя пропускать через установленный на таможне рентген-аппарат, поскольку в этом случае они утрачивают свои функции», - подчеркнул он.

Председатель комитета Ахлиман Амирасланов также указал на важность устранения препятствий для проведения подобных операций в Азербайджане.

Пересадка роговицы (сквозная кератопластика) - хирургическая операция, в ходе которой поврежденный участок роговицы пациента заменяется донорским трансплантатом.

Пересадка позволяет значительно улучшить зрение при заболеваниях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения, полученные при травмах глаза.

Эльшан Рустамов, Э.Т.