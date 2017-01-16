В эфире программы «Diqqətli ol», выходящей в эфир на телеканале Xəzər, был представлен пранк-ролик, снятый на одной из столичных улиц.

В видеоролике, который авторы программы назвали «Цена доброты», девушка, стоящая рядом с автомобилем марки Bentley, обращается к проходящим мимо молодым людям с просьбой помочь ей доехать до нужного адреса и, получая положительный ответ на просьбу, ведет их не к дорогой машине, а к стареньким «Жигулям», в которых сидит ее отец.

Как реагируют на данную ситуацию жители Баку, можно увидеть из видео, представленного ниже.

Феликс Вишневецкий, Э.Т.