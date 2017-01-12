Стали известны новые подробности о новорожденной девочке, брошенной матерью в мусорный бак.

Как сообщил 1news.az Насиб Гулиев, главврач республиканского НИИ педиатрии имени К.Фараджевой и главный педиатр республики, девочка переведена из отделения реанимации в отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей.

«Особое внимание уделяется питанию младенца для того, чтобы добиться прибавления в весе», - заявил Н.Гулиев и добавил, что после окончательного выздоровления девочку передадут в Дом малютки.

Напомним, что девочке было 3-4 часа от роду, когда она была найдена в мусорном баке на улице Гусейнзаде в Ясамальском районе Баку. Ей даже не обрезали пуповину, ничем не укрыли – просто положили в картонную коробку и выбросили в мусорный бак.

Температура воздуха была в тот день 5-6 градусов тепла. Когда девочку доставили в НИИ, температура ее тела была 32 градуса. Если бы девочку нашли на полчаса позже, у нее остановилось бы сердце.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что девочку, родившуюся в результате «подпольных родов», выбросила в мусорный бак родная мать.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде ранее посетил новорожденную девочку и держит в центре внимания вопрос ее лечения.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Новые подробности о новорожденной, брошенной в мусорный бак: «Семьи со всего Азербайджана хотят удочерить ее» – ФОТО – ОБНОВЛЕНО