В Бакинском военном суде в четверг, 12 января, продолжился процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана, вице-адмирала Шахина Султанова.

Как сообщили 1news.az в суде, на заседании прокурор обратился к суду с просьбой приговорить Ш.Султанова к 13 годам лишения свободы.

Напомним, что вице-адмиралу предъявлены обвинения по статьям 179 («Присвоение или растрата») и 313 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Азербайджана. Ш.Султанов был арестован 23 апреля 2014 года. В декабре 2014 года он был помещен под домашний арест.

Ранее, 31 марта 2014 года, был освобожден от занимаемой должности, а затем арестован исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана, начальник штаба, капитан I ранга Юнус Мамедов.

Также решением Бакинского военного суда 21 апреля 2014 года был арестован бывший начальник отдела картографии и навигации ВМС, капитан I ранга в отставке Гасым Гулиев. Кроме того, были задержаны капитан II ранга Хафиз Баишев и капитан III ранга Илькин Аскеров.

Комплексные проверки в Военно-морских силах Азербайджана, проводимые при участии представителей Министерства финансов, выявили факты присвоения крупных средств в период, когда ВМС командовал Шахин Султанов, и другие нарушения закона.

Тимур Рзаев, Э.Т.