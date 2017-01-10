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Общество

В Баку судья отказался судить жителя Нардарана 10.01.2017 17:07

Неожиданная заминка возникла в начале судебного процесса по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Нардарана Натига Керимова.

Как сообщили 1news.az в суде, на процессе судья Эльдар Исмайлов отказался вести дело и взял самоотвод.

В качестве причины он указал, что его сын Эмиль Исмаилзаде, сотрудник Службы государственной безопасности Азербайджана, в числе других проводил следствие по этому уголовному делу.

В связи с этим судебный процесс отложен, дело передано председателю Бакинского суда по тяжким преступлениям, затем оно будет передано на рассмотрение другого судьи.

Напомним, что Натиг Керимов, житель Нардарана, был задержан сотрудниками Службы госбезопасности в январе 2016 года.

Как сообщили тогда 1news.az в Управлении по связям с общественностью Государственной службы безопасности, в результате оперативно-следственных мероприятий был установлен факт привлечения жителя поселка Нардаран Н.Керимова к сотрудничеству со спецслужбами одного из иностранных государств, а также выполнения им в течение продолжительного времени поручений этих спецслужб.

В связи с этим Керимов был задержан в качестве подозреваемого, решением суда ему предъявлено обвинение по статье 274 («Государственная измена») Уголовного кодекса Азербайджана.

Преступление, предусмотренное статьей 274 УК АР, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением с конфискацией имущества либо без нее.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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