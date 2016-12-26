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Общество
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Депутат Астан Шахвердиев внес ясность в использованное им выражение об «отходах азербайджанского общества» 26.12.2016 12:05

Депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев выразил сожаление по поводу использования им по неосторожности выражений, которые вызвали неоднозначную реакцию общественности.

На днях депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев дал интервью «Радио Азадлыг», в котором назвал «наркоманами и алкоголиками» участников акции протеста 22 декабря в Билясуварском районе.

Причиной акции были частые перебои с энергоснабжением 11 поселков, где проживают около 20 тыс. вынужденных переселенцев.

«Среди них были алкоголики и другие отбросы общества», - цитирует «Радио Азадлыг» депутата.

Далее, говоря об азербайджанцах, уезжающих на заработки в РФ, депутат отметил, что из-за них формируется негативное мнение обо всем народе.

«Знаете, в чем причина? Я исследовал этот вопрос. Знаете, кто едет в Россию? Это отходы нашего общества».

Данное интервью депутата вызвало негативную реакцию азербайджанской общественности. Как впоследствии признался сам депутат, «он не хотел использовать такое грубое выражение» (цитата по Modern.az).

«Я очень сожалею, что использованное мною по неосторожности выражение так сильно огорчило людей. Не мог себе представить, что это создаст такой резонанс в обществе», - сказал он.

Шахвердиев подчеркнул, что конкретно в этом случае имеют место и ряд моментов, направленных лично против него, отметив, что «приблизительно знает, откуда это исходит».

«Конечно же, я не хотел такое говорить», - добавил он.

Астан Шахвердиев сказал, что в связи с инцидентом в Билясуваре ему позвонили из «Радио Свобода».

«Я пережил стресс после того, как увидел раненных там полицейских, и именно в это время мне позвонили. У меня не было цели оскорбить людей», - сказал он.

«Я знаю, что в Европе, РФ есть предприниматели, которые на высоком уровне представляют азербайджанский народ, и личном знаком со многими из них. Но, с другой стороны надо признать, что мы представлены также и в виде, недостойном нашего народа. Недавно один ученый из Тюмени сказал мне: «Ваши люди базарные», на что я дал ему достойный ответ», - рассказал депутат.

При этом он признал, что неправильно выразился.

«Сожалею, что мои высказывания получились такими. Сейчас в мой адрес пишут: «Что сделал Астан Шахвердиев для Азербайджана?» Хочу сказать, что в сфере науки я представлял Азербайджан всей Европе. Семинары, заседания в которых я принимал участие, и проекты, которые реализовал в ЕС, являются свидетельством того, что я сделал для своего народа», - сказал он.

Отметим, что подлинность комментария депутата сайту modern.az в беседе с корреспондентом 1news.az подтвердил его помощник.

Эльшан Рустамов, Ф.Б.

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Депутат Астан Шахвердиев внес ясность в использованное им выражение об «отходах азербайджанского общества»

Депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев выразил сожаление по поводу использования им по неосторожности выражений, которые вызвали неоднозначную реакцию общественности.
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