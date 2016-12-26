Лицом к лицу: беседа с Микаилом Джаббаровым о реформах, проблемах и планах в сфере образования – ВИДЕО – ЧАСТЬ II

Гостем очередного выпуска передачи «Лицом к лицу с медиа», выходящей в эфир на онлайн-канале Təhsil TV стал министр образования Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

Как сообщает 1news.az, в ходе беседы с министром были обсуждены самые насущные вопросы, касающиеся сферы образования.

Во второй части передачи министр образования ответил на вопросы о реформах, проводимых в сфере профессионального образования, реконструкции ее системы с точки зрения требований реальной рыночной экономики, а также о новшествах, которые будут введены для выпускных экзаменов в 9-х классах.

Эти и многие другие вопросы были заданы ведущими передачи – ведущим онлайн-канала Təhsil TV Джасаретом Валеховым, главным редактором информационного агентства 1news.az Рахманом Гаджиевым и ведущей ASAN Radio Вафой Каздал.

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Лицом к лицу: беседа с Микаилом Джаббаровым о реформах, проблемах и планах в сфере образования – ВИДЕО – ЧАСТЬ I

Р.Д., И.А.