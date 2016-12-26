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Общество

Прокурор потребовал пожизненного заключения для Талеха Багирова - ОБНОВЛЕНО 26.12.2016 14:16

В Бакинском городском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Талеха Багирова, Фуада Гахраманлы и других.

На процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил государственный обвинитель.

Прокурор потребовал у суда лишить свободы обвиняемых Аббаса Гусейнова на 20 лет, Джаббар Джаббарова на 19 лет, Расима Джабраилова на 17 лет, Рамина Ярыева на 10 лет, а Шамиля Абдулалиева, Закира Мустафаева, Джахада Бабакишизаде, Агиля Гулиева, Аббаса Гулиева, Ибрагим Худавердиева, Этибар Исмаилова, Бахруза Гулиева, Али Нуриева, Алибала Велиева, Фархада Бабаева и Аббаса Тагиева на 15 лет.

Процесс будет продолжен 9 января.

АПА

13:19

На процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил государственный обвинитель.

Прокурор обратился к суду с предложением лишить Талеха Багирова свободы пожизненно, а  заместителя председателя  ПНФА Фуада Гахраманлы на 11 лет. 

Отметим, Т. Багиров обвиняется по 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.12 пунктам статьи 120 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.12 пунктам статьи 29,120 (попытка умышленного убийства), по статьям 228.3 (незаконное приобретение огнестрельного оружия) и 228.4 (незаконное ношение огнестрельного оружия). Талех Багиров был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время спецоперации в бакинском поселке Нардаран 26 ноября. В ходе операции были задержаны более 60 человек. Уголовное дело некоторых из них было отправлено в Сабунчинский районный суд. В отношении этих лиц был вынесен приговор.

Заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы 8 декабря прошлого года был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 281 (публичные призывы, направленные против государства), 283 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) и 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) УК АР.

АПА

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