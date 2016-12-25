25 декабря в Баку состоялось расширенное заседание правления благотворительного общественного объединения «Дербент». На заседании был отмечен 120-летний юбилей выдающегося государственного деятеля и ученого Азиза Алиева, проведены обсуждения в связи с «Годом мультикультурализма» в нашей стране.

В мероприятии приняли участие члены Общественного объединения, представители общественности страны и интеллигенция.

Председатель Общественного объединения, профессор отдела «Адъюнктура и наука» Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики, доктор исторических наук Нурулла Алиев, открывая мероприятие, сообщил, что 18 ноября Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 120-летнего юбилея выдающегося государственного деятеля и ученого Азиза Алиева.

Н.Алиев, выступивший на мероприятии с докладом после показа фотослайдов о содержательной жизни и многогранной политической деятельности Азиза Алиева, рассказал об исторических заслугах выдающегося государственного и научного деятеля. Он отметил, что работавший на различных ответственных постах Азиз Алиев внес весомый вклад в дело усовершенствования государственного управления, формирование национального здравоохранения и медицинского образования. В периоды работы на ответственных должностях в Азербайджане и Дагестане он проявил себя как опытный государственный деятель и организатор в области здравоохранения. Укрепление дружественных и братских связей между народами Азербайджана и Дагестана тесно связано именно с именем Азиза Алиева. Его неоценимые заслуги перед Родиной и народом получили высокую оценку, память о нем увековечена в обеих республиках.

Н.Алиев, говоря о связях между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации, отметил, что благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева отношения во всех сферах между нашими народами интенсивно развиваются. Празднование юбилеев выдающихся личностей двух республик в результате внимания и заботы общенационального лидера на государственном уровне является наглядным показателем этого.

Было доведено до внимания, что Президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, также уделяет особое внимание развитию связей между народами Азербайджана и Дагестана. Именно результатом этого внимания является то, что в последние годы в различных сферах интенсивно развиваются связи между двумя республиками. Открытие памятника Азиза Алиева в мае этого года, проведение Дней культуры Дагестана в том же месяце, участие 23 декабря делегации Азербайджана в расширенном составе в научной конференции в Махачкале, посвященной 120-летнему юбилею выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и другие факты являются важным показателем развития связей между двумя странами. Было отмечено, что в данных мероприятиях также приняли активное участие члены общественного объединения.

Другие выступавшие также говорили о неоценимых заслугах выдающегося государственного деятеля и ученого Азиза Алиева в развитии связей между нашими народами. Было отмечено, что дагестанский период политической деятельности Азиза Алиева является одной из славных страниц в истории отношений между двумя народами.

Затем был заслушан доклад Нуруллы Алиева на тему "Роль Президента Ильхама Алиева в развитии толерантности как образа жизни и Дербент ". Докладчик отметил, что в Азербайджане веками живы традциии толерантности, уважения к другим культурам и религиям и приверженности этому процессу. Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2016 года в Азербайджане Годом мультикультурализма неслучайно. Потому что Азербайджан вносит значительный вклад в развитие диалога между культурами, традициями толерантности на местном и международном уровне. Глава государства охарактеризовал мультикультурализм и толерантность приоритетными направлениями государственной политики Азербайджана. Проведение в Азербайджане различных глобальных международных форумов на темы мультикультурализма и межрелигиозного диалога привлекло внимание всего мира к нашей стране, где веками мирно проживают представители различных религий и национальностей.

Н.Алиев, особо отметивший роль общенационального лидера Гейдара Алиева в сохранении и пропаганде толерантности как образа жизни в Азербайджане, сказал, что отношения между народами Азербайджана и Дагестана является наглядным примером этого. Великий лидер особо подчеркивал важность межкультурного диалога в развитии отношений между странами. Сегодня Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию связей между народами Азербайджана и Дагестана.

Было подчеркнуто, что и благотворительное общественное объединение"Дербент" стремится внести свой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Дагестаном. Общественное объединение, принимающее активное участие в жизни нашей страны, проводит различные мероприятия, встречи, интересуется положением наших соотечественников. Члены организации активно поддерживают политику, проводимую под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Члены Общественного объединения в своих выступлениях подчеркнули, что традиции толерантности Азербайджана, имеющие древнюю и богатую историю, являются примером для всего мира.

Затем был заслушан доклад профессора Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, культуролога, президента Азербайджанской ассоциации культуры "Симург" Фуада Мамедова на тему"Культурология, мультикультурализм и устойчивое развитие Азербайджана ". В докладе отмечается, что у мультикультурализма нет альтернативы. Мультикультурализм невозможен без устойчивого развития. Целенаправленные шаги по сохранению и развитию мультикультуральной среды в Азербайджане, превращение Ильхамом Алиевым мультикультурализма в одно из приоритетных направлений государственной политики чрезвычайно важно с точки зрения пропаганды в мире азербайджанских реалий. Сегодня пример Азербайджана показывает, что мультикультурализм живет.

Ф.Мамедов, информируя о подготовленной ассоциацией книге "Культурология, культура и цивилизация", отметил, что издание служит делу развития идеологии азербайджанства, содействующей устойчивому развитию нашей страны, развитию гражданской культуры, человеческого капитала и успешного осуществления политики мультикультурализма.

Затем по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева было зачитано поздравительное письмо от имени членов благотворительного общественного объединения "Дербент".

На заседании были также обсуждены итоги деятельности объединения в текущем году и предстоящие задачи, прозвучали ряд предложений.

АЗЕРТАДЖ