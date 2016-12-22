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Общество

Открывается реконструированная часть одной из станций Бакметрополитена – ФОТО 22.12.2016 16:54

В пятницу, 23 декабря, после реконструкции открываются первый туннель и перрон на станции метро «Хатаи».

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, реконструкция этого туннеля и перрона, долгое время закрытых из-за технических проблем, началась в 2014 году по решению руководства Бакметрополитена.

«Завершен первый этап реконструкции станции «Хатаи». После открытия планируется закрыть на ремонт действующий второй туннель и перрон в целях реконструкции», - подчеркнул Н.Пашаев.

Отметим, что станция «Шах Исмаил Хатаи», открытая в 1968 году - конечная станция «зеленой» ветки  Бакинского метрополитена, расположенная на автономном участке от станции «Джафар Джабарлы» и до самой станции «Шах Исмаил Хатаи».

Станция названа в честь шаха из тюркской династии Сефевидов и классика азербайджанской поэзии – Исмаила Хатаи.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото – Н.Пашаев и реконструированная станция

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