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Общество

Сегодня День солидарности азербайджанцев всего мира 31.12.2016 00:04

31 декабря в Азербайджане и далеко за его пределами празднуют День солидарности азербайджанцев мира, сообщает 1news.az.

По имеющейся статистике, около восьми с половиной миллионов азербайджанцев живут в Азербайджанской Республике, зато несколько десятков миллионов - за ее пределами: в Иране, Турции, России, США, Украине, Франции, Германии и др странах.

Начало новой традиции международной солидарности азербайджанцев положил 16 декабря 1991 года Гейдар Алиев, в то время занимавший пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, после чего эта дата стала национальным праздником всего азербайджанского народа.

«Этот праздник усиливает в каждом азербайджанце такие благородные чувства, как любовь к родному Отечеству, преданность своему народу, уважение к его истории и культуре, служит передаче грядущим поколениям сплачивающих нас морально-духовных ценностей», - сказал в своем обращении к соотечественникам президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По случаю Дня солидарности торжественные мероприятия были проведены и пройдут в различных странах мира.

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