Азербайджан всегда стремится повысить уровень взаимопонимания между народами и религиями.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии IV Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Глава государства отметил, что история и культура Азербайджана позволяют стране завоевать успех.

«Мы должны объединиться. Сегодня на этом форуме представлено большинство международного сообщества. Мы должны доказать, что мультикультурализм жив. Это единственный путь для безопасности мира», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в 2008 году был дан старт «Бакинскому процессу».

«В 2008 году во время проведения совещания министров стран Совета Европы мы пригласили министров мусульманских стран, обсудили межкультурный диалог. А в 2009 году на заседание министров мусульманских стран мы пригласили министров европейских государств. Азербайджан гордится этой своей ролью в межкультурном диалоге. Было предложено учредить премию «Бакинского процесса», которая будет вручаться людям, внесшим вклад в межкультурный диалог», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в 2015 году в Баку прошли первые Европейские игры: «Если бы не было инициативы Азербайджана, Европейские игры не были бы проведены. Проведение первых Европейских игр в Азербайджане является еще одной демонстрацией мультикультурализма. В этом году мы проведем IV Игры исламской солидарности, в нашу страну приедут более 3 тысяч спортсменов. Этим мы объединяем народы, особенно мусульманские народы. Азербайджан проводит различные мероприятия для поощрения исламских ценностей. Азербайджан находится в авангарде стран, ведущих борьбу с исламофобией».

Глава государства также заявил, что проводимый в Баку Всемирный форум межкультурного диалога превратился в глобальную платформу. Президент отметил, что число участников форума растет из года в год: «В форуме участвуют представители 120 стран. Расширяется число партнеров форума. Организаторами мероприятия являются правительство Азербайджана, ЮНЕСКО, ИСЕСКО, Альянс цивилизаций ООН.

Если не будет межкультурного диалога, мир столкнется с угрозой. Азербайджан должен играть роль пространства, где соединяются цивилизации. Наша страна гордится толерантностью, религиозной терпимостью. Представители всех народов и религий проживают в Азербайджане в условиях мира. Мы гордимся тем, что построенная в 743 году мечеть находится в городе Шамахе, а одна из древнейших церквей – в Шеки. Храм огнепоклонников, относящийся к зороастризму, также находится в Азербайджане. Существующие сегодня в нашей стране мечети, церкви и синагоги охраняются и восстанавливаются государством».

Ильхам Алиев подчеркнул, что мультикультурализм – образ жизни в Азербайджане: «С незапамятных времен, вне зависимости от политической системы, азербайджанский народ всегда поддерживал мультикультурализм и распространял его за пределами страны. Организованный впервые в 2011 году Всемирный форум межкультурного диалога происходил из нашего желания создать более широкий формат. Сегодня в мире происходят некоторые процессы, конфликты, гражданские войны. Это исходит от недостатка взаимопонимания между различными религиями, этническими группами. Прошедший год в Азербайджане был объявлен Годом мультикультурализма, а нынешний год - Годом исламской солидарности».

«В области мультикультурализма Азербайджан уже превратился в международный центр», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что данный форум охватывает почти все страны: «У Азербайджана древняя история, культура. В прошлом году мы отметили 25-летие восстановления государственной независимости. Все это показывает, что когда ваша судьба в ваших руках, вы достигаете больших успехов. Только освободившись, вы можете достичь больших успехов. Азербайджан за свою историю никогда не был так силен, как сегодня. Азербайджан – динамично развивающаяся страна, которая, в то же время, привязана к своим корням».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что единственной и самой большой проблемой Азербайджана является оккупация Арменией части его территорий: «Нагорно-Карабахский регион и 7 прилегающих районов Азербайджана оккупированы. В отношении Азербайджана осуществлена политика этнической чистки, разрушены наши мечети. Мы восстановили армянскую церковь в центре Баку, а Армения уничтожила все наше культурное наследие на оккупированных ею землях. Это подтверждено и Миссией по расследованию фактов ОБСЕ».

Глава государства подчеркнул, что Армения не выполняет 4 резолюции Совета Безопасности ООН, требующих освобождения оккупированных земель: «Иногда резолюции ООН выполняются в течение нескольких часов, в случае же с Азербайджаном эти резолюции не выполняются годы, что является показателем двойных стандартов. Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Нагорный Карабах – историческая территория Азербайджана».

Глава государства подчеркнул, что избрание Азербайджана несколько лет назад непостоянным членом Совета Безопасности ООН еще раз подтвердило авторитет страны. Глава государства также отметил, что Азербайджан подписал с 9 странами Евросоюза соглашения о стратегическом сотрудничестве: «Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность, Южный газовый коридор на первом этапе объединит 7 стран. Эти страны станут нашими естественными партнерами, мы будем взаимозависимы друг от друга. Инициированные Азербайджаном проекты являются инвестициями, вложенными в международное сотрудничество и межкультурный диалог».

Ильхам Алиев отметил, что за последние 10 лет экономика Азербайджана выросла в 3 раза: «Наш внешний долг составляет 20% ВВП. Бедность и безработица снизились до 5%. По своей экономической конкурентоспособности Азербайджан находится на 37-м месте. Азербайджан вкладывает большие инвестиции в область образования, грамотность у нас близка к 100%. За последние 10 лет было построено и основательно отремонтировано до 3 тысяч школ. Экстремизм происходит также из безграмотности, неграмотное молодое поколение привлекается к совершению терактов. И мы должны в первую очередь устранить причины появления радикализма, социальное неравенство».

Ялчин Алиев, Э.Т.