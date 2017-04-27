ЮНЕСКО необходимо выстроить приоритеты деятельности, чтобы имеющегося финансирования хватало на все программы.

Параллельно нужно стремиться к привлечению дополнительных средств, чтобы сберечь бюджетные деньги.

Такова одна из целей посла Азербайджана в России, композитора Полада Бюльбюльоглу, который выдвинут кандидатом на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В настоящее время он находится в Париже, где проводит кампанию в поддержку своей кандидатуры.

«Есть один известный кавказский тост, который гласит: «Давайте выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями». Я думаю, что ЮНЕСКО пора уже произнести такой тост», - сказал Полад Бюльбюльоглу в интервью парижской студии радио Sputnik.

Он отметил, что в ЮНЕСКО, как и во всем мире, ощущаются определенные трудности – сокращение финансирования, военные конфликты, сталкивание интересов крупных держав. Все это отражается на работе организации.

Кроме того, за более благополучные годы были разработаны различные крупные программы по борьбе с бедностью, загрязнением окружающей среды и т.д. На их проведение, по словам Полада Бюльбюльоглу, сегодня практически не хватает денег.

«Многие страны уменьшают свои взносы, некоторые из них по объективным причинам просто не могут их платить, и поэтому сегодня есть определенный разрыв между программами и финансами, которые на них требуются», - сказал Полад Бюльбюльоглу, который является послом Азербайджана в РФ с 2006 года.

Также в интервью радио Sputnik кандидат на пост генсека ЮНЕСКО затронул вопрос чрезмерной политизированности организации.

«Надо уходить от политических проблем, потому что есть ООН, есть Совет Безопасности, и именно эти структуры должны решать вопросы конфликтов, территориальной целостности и так далее, - сказал Полад Бюльбюльоглу. - ЮНЕСКО – прежде всего гуманитарная организация».

В этом контексте посол отметил, что 14 лет руководил созданной по его же инициативе Международной организацией тюркской культуры - ТЮРКСОЙ, стараясь избегать политических тем. Сегодня он возглавляет правление межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, где также, несмотря на наличие острых проблем в пространстве СНГ, прилагаются усилия в целях избежать политизированности.

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Полад Бюльбюльоглу рассказал, чем готов помочь ЮНЕСКО

Полад Бюльбюльоглу – музыкант, ученый, известный государственный и общественный деятель – был выдвинут на пост генерального директора ЮНЕСКО в середине марта. Конкуренцию послу Азербайджана в РФ составят представители из Вьетнама, Египта, Катара, Китая, Гватемалы, Ирака, Ливана и Франции. Голосование по девяти кандидатурам состоится в октябре.

Елена Остапенко, Э.Т.