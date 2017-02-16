Всемирно известная организация Transparency International пристрастна и далеко не объективна в т.н. «Индексах восприятия коррупции», которые она публикует ежегодно.

Так считает главный редактор геополитического журнала «The New Atlas» Жозеф Томас (Joseph Thomas) в своей статье, опубликованной накануне.

«По всему миру - от деревушек сельской Индии до коридоров власти в Брюсселе - мы работаем вместе с правительствами более 100 стран, с предприятиями и гражданами, чтобы остановить злоупотребления властью, взяточничество и тайные сделки. Мы хотим, чтобы мир был свободен от коррупции», - утверждает Transparency International. Разумеется, подобные заявления предполагают полное отсутствие политической ангажированности. Но, увы, это не так, уверен эксперт.

Казалось бы, чтобы избежать обвинений в недостоверности своих данных, «независимые» исследователи постарались бы избежать любого конфликта интересов. Однако Transparency International не стесняется в числе своих спонсоров указывать Госдепартамент США, МИД Германии и Департамент Соединенного Королевства по международному развитию (DFID).

А ведь, как известно, «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».

Есть масса других спонсоров, финансирующих эту якобы независимую структуру, но особое беспокойство вызывает наличие в их списке энергетического гиганта Shell с его громадными корпоративными интересами. Представлен и пресловутый Национальный фонд за демократию (National Endowment for Democracy), активно использующий «продвижения демократии» как прикрытие для достижения собственных корыстных интересов.

В списке спонсоров значится и «Открытое общество» Джорджа Сороса – известного миллиардера, против которого возбуждено уголовное дело во Франции. Он обвинен в использовании инсайдерской информации в сделке с банком Societe&Generale. В четверг, 9 февраля апелляционный суд признал его виновным и приговорил к денежному штрафу в 2,2 млн. €.

Было бы почти смешно, если бы не было печально, что это т.н. организация по борьбе с коррупцией финансируется не только правительствами, но и людьми вроде Сороса и такими организациями, как Национальный фонд поддержки демократии. А учитывая, какой послужной список активного и беспардонного вмешательства в дела других стран тянется за этими государственными и внегосударственными образованиями, мало кто сомневается в том, что единственное назначение «независимого антикоррупционного рейтинга» Transparency International — это оказание давления на не слишком-то сговорчивых союзников Вашингтона, заключает эксперт .