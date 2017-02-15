Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил соответствующим органам усилить социальную защиту семьи Национального героя Чингиза Гурбанова, в том числе, предоставить ей трехкомнатную квартиру в Баку и провести в ней ремонтные работы.

Как сообщает Азертадж, помимо этого, проводятся меры по строительству частного дома на выделенном семье Национального героя земельном участке в Гусарском районе.

Солдат Азербайджанской армии Чингиз Салман оглу Гурбанов погиб 29 декабря 2016 года, в ходе боевых действий во время отражения диверсионно-подрывной деятельности разведгруппы армянских вооруженных сил.

Благодаря мерам, предпринятым соответствующими государственными структурами совместно с международными организациями, согласно поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева его тело было передано армянской стороной Азербайджану 5 февраля 2017 года.

После состоявшейся в Баку торжественной церемонии прощания, шехид Чингиз Гурбанов 6 февраля был похоронен в родном Гусарском районе.

7 февраля Президент Азербайджана подписал Распоряжение о присвоении рядовому Чингизу Салман оглу Гурбанову звание «Национальный герой Азербайджана» (посмертно) за особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и личное мужество, проявленное при выполнении боевого здания.

9 февраля глава государства встретился с членами семьи Чингиза Гурбанова.

Ф.Багирова