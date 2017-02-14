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Политика

Азай Гулиев: «Позиция президента Франции по карабахскому конфликту неприемлема» 14.02.2017 13:07

Несколько дней назад состоялась встреча президента Франции с представителями армянской общины, в ходе которой, говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, он отметил право народов на самоопределение.

Об этом во вторник, 14 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

По его словам, таким образом, глава Франции открыто поддержал агрессию Армении и сепаратистский режим.

«Подобная позиция Франции неприемлема. Пусть никто не думает, что, выступая подобным образом за два месяца до завершения своих президентских полномочий, Франсуа Олланд всего лишь хочет получить симпатии армян», - сказал он.

Депутат выразил сожаление в связи с тем, что позиция Франции по вопросу урегулирования конфликта всегда была проармянской.

«Если посмотреть статистику, то можно увидеть, что за последние годы больше всех оккупированные территории Азербайджана посетили представители Франции, и именно эта страна больше всего контактирует с сепаратистским режимом», - сказал он.

А.Гулиев указал, что неуважительное отношение Франции к резолюциям Совбеза ООН не должно остаться без ответа.

«Мы понимаем, что Франция является членом Минской группы, и ее отстранение - тяжелый процесс, однако подобное заявление президента Франции не должно остаться без ответа. Французской стороне должна быть вручена нота протеста», - сказал он.

Депутат отметил, что после подобной односторонней позиции президент Франции еще заявляет, что намерен организовать встречу президентов Азербайджана и Армении.

«МИД Азербайджана должен выразить адекватную позицию по этому вопросу», - сказал он.

В ответ на это спикер парламента Огтай Асадов указал, что выступление президента Франции было искажено армянскими СМИ.

«Однако в ходе своего выступления Франсуа Олланд, говоря о Мадридских принципах, сказал лишь о праве народов на самоопределение, территориальная целостность не была отмечена», - сказал он.

Напомним, что президент Франсуа Олланд на ежегодном обеде Координационного совета армянских организаций Франции заявил, что Париж в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ готов наращивать усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и организовать встречу президентов.

В своем выступлении, говоря о Мадридских принципах, он указал лишь на право народов на самоопределение.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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