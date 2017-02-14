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Политика
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Азербайджан презентовал бронемашину, отвечающую стандартам НАТО - ФОТО 14.02.2017 15:33

Министерство оборонной промышленности Азербайджана презентовало бронемашину Tufan, отвечающую натовским стандартам защиты.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Миноборонпрома, бронемашина предназначена для транспортировки личного состава в боевых условиях.

Бронемашина отвечает стандартам НАТО третьего уровня защиты STANAG 4569. Ее  дизайн был разработан азербайджанскими специалистами. Основной спецификой боевого модуля является то, что все программное обеспечение разработано азербайджанскими специалистами.

Бронемашина Tufan оснащена специальным боевым модулем с пулеметом калибра 7,62 мм, противотанковым управляемым ракетным комплексом, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ночного видения, лазерным дальномером, отличается повышенной проходимостью. Вооружение позволяет ей вести успешную борьбу против наземных и воздушных целей.

После проведения в 2017 году всесторонних испытаний предусмотрено создание различных модификаций бронемашины Tufan.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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