Подписанное Президентом Азербайджана Распоряжение «Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации карательной политики и расширении применения мер альтернативного наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества» будет способствовать либерализации уголовно-правовой политики в стране.

Об этом, как передает 1news.az, заявил в интервью АЗЕРТАДЖ завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Фуад Алескеров.

«Распоряжение обеспечит либерализацию уголовно-правовой политики, ограничение применения арестов и мер лишения свободы по нетяжким преступлениям и преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, декриминализацию преступлений, устранение случаев, создающих условия для коррупции в области уголовного преследования и исполнения наказаний, и осуществление комплексных институциональных, законодательных и практических мер для применения современных информационно-коммуникационных технологий, придаст импульс очередной волне реформ по каждому из указанных направлений», - подчеркнул Ф.Алескеров.

По его словам, распоряжение, неся программный характер для развития пенитенциарной сферы и гуманизации карательной политики, станет «дорожной картой» для государственных органов, осуществляющих деятельность в этой области.

Ф.Алескеров констатировал, что ранее, как показали исследования и анализ, несмотря на проделанную работу и проведенные реформы, следственные и судебные органы в ходе уголовного преследования без надобности допускали аресты лиц. Он отметил, что предпочтение отдавалось приговору о лишении свободы, а к видам наказаний, не связанных с изоляцией, в том числе по привлечению к общественным работам, зачастую был чисто формальный подход.

«Одной из основных целей этого распоряжения является создание необходимых условий для обеспечения исправления лиц, совершивших преступление, не изолируя их от общества. Именно для достижения этой цели было принято решение о создании новой специализированной структуры – Службы пробации (с латинского – испытание) при Министерстве юстиции», - сказал высокопоставленный чиновник, добавив, что институт пробации является важной составной частью судебно-правовой системы большинства западных стран, включая Швецию, США, Финляндию, Латвию, Великобританию, Данию, Эстонию и т.д.

По его словам, несмотря на то, что функции и круг полномочий службы пробации в зарубежных странах отличаются друг от друга по определенным параметрам, существуют общие характерные особенности, которые их объединяют. Эти службы контролируют соблюдение условно осужденными лицами условий наказания, а также исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, добавил Ф.Алескеров.

«Основными задачами Cлужбы пробации, которая создается в нашей стране, будет повышение на качественно новый уровень организации дел лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы или приговоренных к условному наказанию, а также обеспечение применения в этой деятельности современных информационно-коммуникационных технологий», - сказал завотделом Президентской администрации. Среди таких технологий он указал на средства электронного контроля в виде браслетов, оснащенных специальными чипами и подсоединенных к сети связи для контроля за передвижением осужденных.

«Сигнал о повреждении средств электронного контроля, снятии их без разрешения, либо попытке вмешательства в них сразу же поступает в центр мониторинга, и тогда принимаются соответствующие меры для предотвращения противоправных действий этих лиц. Конечно же, случаи, правила и условия применения средств электронного контроля, а также ограничения на их использование должны быть детально разработаны и подготовлены. Именно с этой целью будут подготовлены проекты соответствующих нормативных актов со стороны Министерства юстиции и Генпрокуратуры», - подчеркнул Ф.Алескеров.

Ялчин Алиев, И.А.