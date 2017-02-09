Солдат азербайджанской армии Чингиз Гурбанов, оказавшись лицом к лицу со значительно превосходящими силами противника, продемонстрировал героизм, патриотизм, профессионализм и отвагу, уничтожив несколько оккупантов и возвысившись на вершину шехидства.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова, состоявшейся 9 февраля.

«29 декабря прошлого года ваш сын, солдат Чингиз Гурбанов, защищая родную землю, героически погиб. Чингиз проявил большой героизм и отвагу. Оставшись лицом к лицу с врагом, в неравном бою еще раз показал врагу, на что способен азербайджанский солдат. Он не отступил, не испугался, несмотря на то, что остался один лицом к лицу с большой диверсионной группой. Он бился до последнего вздоха, уничтожил несколько оккупантов и возвысился на вершину шехидства. Мы гордимся Чингизом, весь Азербайджан гордится Чингизом. Это еще раз продемонстрировало, что азербайджанский гражданин, солдат никогда не смирится с сегодняшним положением. Это еще раз показало, что у Азербайджанского государства сильные солдаты. Он проявил высокий патриотизм, профессионализм, храбрость», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что армянская сторона и в этот раз, в вопросе возвращения тела Ч.Гурбанова, продемонстрировала всему миру свою нечеловеческую сущность и больше месяца тянула с решением данного вопроса.

«Азербайджанское государство приложило большие усилия, в то же время наши обращения в международные организации тоже не остались без ответа, и совместными усилиями мы добились возвращения тела Чингиза на Родину. В Баку была проведена торжественная церемония прощания, после чего Чингиз был увезен в родной Гусарский район, где с почестями был предан земле.

Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить свое уважение всем жителям Гусарского района. Гусарцы подарили Азербайджану такого героического сына, как Чингиз», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев заявил, что цель предпринятой армянскими вооруженными силами в декабре провокации была ясна.

«В апреле прошлого года армянские вооруженные силы попытались осуществить против нас вооруженную провокацию, однако им пришлось пожалеть об этом, потому что азербайджанская армия нанесла по ним такой удар, что они до сих пор не могут прийти в себя. После апрельских боев пошатнулась не только армянская армия, но и армянское государство: генералы потеряли погоны и должности, в армянском обществе царила паника, которая продолжается по сей день. Азербайджанская армия, Азербайджанское государство освободило часть оккупированных земель от оккупантов, сейчас на этих землях ведутся восстановительные работы, и граждане Азербайджана вернутся на эти земли.

Армения очень старалась, чтобы после апрельских боев придать этому вопросу международную окраску. Очень старалась, чтобы Организация договора о коллективной безопасности, в которой она состоит, выразила свою позицию по произошедшему, хотя для этого нет никаких правовых оснований. Мы находимся на своей земле. Мы не претендуем на армянские земли, несмотря на то, что мы все хорошо знаем, что сегодняшняя Армения была создана на исторических азербайджанских землях. Но свои земли мы никому не собираемся отдавать. Поэтому апрельские бои и напряженность, столкновения на линии соприкосновения – это наше внутреннее дело. Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, весь мир признает Нагорный Карабах именно в этом качестве, и этот конфликт может найти свое решение только в рамках территориальной целостности нашей страны.

После апреля Армения различными путями старалась привлечь к этому вопросу другие страны. Однако все их попытки оказались тщетными и безрезультатными. И совершение очередной провокации именно на армяно-азербайджанской границе преследовало цель, чтобы в этот раз привлечь к этому вопросу организацию, членом которой она является. Но и на этот раз ничего не вышло. Потому что Азербайджан в лице Чингиза еще раз продемонстрировал героизм. Потому что Армения еще раз увидела, что даже один наш солдат может нанести по их живой силе сокрушительный удар, как это и было. Мы защищаем свою землю, наше дело правое, в вопросе решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта все азербайджанское общество едино, демонстрирует солидарность, единство. Это наш общий вопрос. И мы правы, потому что и история, и нормы международного права защищают нашу позицию. В то же время сегодня Азербайджан в сравнении с Арменией в кратное число раз более сильная страна, и не только по своему экономическому и военному потенциалу. Наши дети, такие как Чингиз, еще раз демонстрируют наше превосходство. Он оказался лицом к лицу с более чем 10 диверсантами, и, наверное, Чингиз знал, что идет на смерть, наверное, знал, что не выживет в этом неравном бою, однако, несмотря на это, он для защиты родной земли пошел на смерть и возвысился на вершину шехидства. Весь Азербайджан гордится Чингизом. Я вам признателен за то, что вы вырастили такого прекрасного сына, подарили его Азербайджану. Я считаю, Чингиз не умер, он живет и будет жить в наших сердцах. Он представлен к самой высокой награде, которая предусмотрена для военных, ему присвоено звание Национального героя. Он - наш герой, его имя будет увековечено, он всегда будет жить в наших сердцах. Я сегодня пригласил вас, чтобы вручить вам эту высокую награду, золотую звезду Национального героя», - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомним, что Распоряжение о присвоении погибшему 29 декабря 2016 года при отражении армянской диверсии военнослужащему Чингизу Гурбанову звания «Национальный герой Азербайджана» глава государства подписал в минувший вторник.

Тело солдата Ч.Гурбанова, погибшего при пресечении диверсионной деятельности разведывательной группы вооруженных сил Армении, пытавшейся нарушить армяно-азербайджанскую государственную границу, долгое время удерживалось армянской стороной и было возвращено только 5 февраля этого года.

6 февраля в Учебно-тренировочном центре Министерства обороны Азербайджана прошла церемония прощания с Ч.Гурбановым, после чего его тело было отправлено в родной Гусарский район, где был похоронен.

Ялчин Алиев, Э.Т.