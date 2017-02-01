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Политика
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В Азербайджане ликвидирована группа террористов 01.02.2017 11:49

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана уничтожила группу террористов из четырех человек, сообщает Центр по связям с общественностью СГБ.

Как отмечается в сообщении, в СГБ поступила информация о группе лиц, принявших подчинение действующей за рубежом террористической организации, которые, заимев взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы, планировали осуществление на почве религиозного экстремизма терактов в различных местах на территории Азербайджана.

Деятельность этой группы, зафиксированная и подтвержденная проведенным расследованием, сделала необходимым принятие неотложных мер. 

Для задержания подозреваемых в подготовке к совершению особо тяжких преступлений на почве религиозного экстремизма граждан Азербайджана М.Улубекова по прозвищу «Абу Хафса», Г.Дамирова по прозвищу «Абдулгариб», Ф.Садыгова по прозвищу «Абдулхалид», Т.Алмамедова и С.Мамедова по прозвищу «Абдуллах» накануне была проведена спецоперация.

Во время операции М.Улубеков, Т.Алмамедов, Г.Дамиров и С.Мамедов оказали вооруженное сопротивление, открыв огонь из автоматов и пистолетов. В порядке, определенном законодательством, в результате ответных мер со стороны специальной оперативной группы, применившей табельное оружие, указанные четверо граждан были ликвидированы, а Ф.Садыгов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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