Главе МИД РФ в сегодняшней ситуации надо было бы делать адекватное заявление.

Об этом заявила журналистам вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «урегулирование нагорно-карабахского конфликта не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана».

«У России, являющейся стратегическим партнером Азербайджана, имеются возможности для того, чтобы оказать серьезное влияние на процесс урегулирования конфликта», - сказала она.

По ее словам, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров уже выразил свою позицию касательно высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Я полностью поддерживаю эту позицию главы внешнеполитического ведомства Азербайджана. Для урегулирования нагорно-карабахского конфликта вместо озвучивания кем-либо различных мыслей, мы ожидаем реальных действий», - сказала она.

Напомним, что недавно, комментируя тему нагорно-карабахского урегулирования, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что «оно не является абстрактным и исключительно темой внутренних дел Азербайджана».

«По поводу нагорно-карабахского конфликта существует целый набор решений, прежде всего решений, которые принимались в Совете Безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года.

Министр заключил, что с тех пор «сохраняет силу требование о том, чтобы освободить оккупированные территории, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха».

«Все это закреплено в многочисленных решениях Минской группы, а также в заявлениях и документах, которые принимались и подписывались президентами Азербайджана и Армении», - сказал он.

«Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью», - заявил Лавров.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.