Известный американский эксперт по международным отношениям, ведущий телеканала CNN, редактор издания Newsweek International Фарид Закария примет участие в марте 2017 года в V Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по работе с диаспорой АР, об этом сообщил Ф.Закария на встрече с представителем Международного центра Низами Гянджеви.

На встрече также была обсуждена деятельность Центра и проведение V Глобального Бакинского форума.

Кроме того, Ф.Закария адресовал участникам форума видеообращение, в котором отметил важность проведения данного мероприятия и указал, что это будет его первый визит в Азербайджан.

IV Глобальный Бакинский форум был проведен 10 марта 2016 года. В мероприятии приняли участие около 300 глав государств и правительств, а также влиятельные политические деятели.

Партнерами мероприятия выступали Мадридский клуб, İnter-Action Council и Александрийская библиотека. I, II и III Глобальные форумы открытых обществ были проведены в Баку в 2013, 2014 и 2015 годах.

Организационную поддержку проведению форума оказали Госкомитет АР по работе с диаспорой и Международный центр Низами Гянджеви.

Эльшан Рустамов, Г.Р.