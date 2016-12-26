USD1.7622
EUR1.8438
RUB0.0289
Brent55.16
WTI53.02
Золото1 133.30
S&P 500 Index2 263.79
Nikkei 22519 416.57
Политика

Али Гасанов: Позиция Президента и правительства Азербайджана в связи с проживающими за рубежом азербайджанцами однозначна 26.12.2016 20:59

«Вчера Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил всех наших соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал каждому из них благополучия и успехов. Азербайджанское государство всегда оказывало особое внимание своим соотечественникам вне зависимости от того, в какой стране они проживают, высоко ценило их продуктивную деятельность». 

Об этом АПА сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в связи с проживающими за рубежом азербайджанцами.

А.Гасанов напомнил, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев еще во время проведенного в 2001 году I Съезда азербайджанцев мира обратился к проживающим за рубежом соотечественникам со словами: «В Азербайджане мы считаем вас нашими посланцами, возлагаем на вас большие надежды, рассчитываем на вас, считаем вас своей опорой. Желаю каждому из вас успехов в работе, которую вы осуществляете в странах проживания. Желаю каждой семье, каждому азербайджанцу, независимо от места жительства, счастливой жизни и счастливого будущего».

А.Гасанов отметил, что Президент Ильхам Алиев всегда демонстрирует приверженность политике Общенационального лидера в связи с проживающими за рубежом азербайджанцами. Али Гасанов подчеркнул, что Ильхам Алиев принципиально относится к связанным с нашими соотечественниками вопросам и всегда держит их в центре внимания: «Господин Президент во время своего выступления на II Съезде азербайджанцев мира отметил, что проживающие в разных странах мира наши соотечественники объединяются в организации, играют более активную роль в жизни стран проживания. Президент отметил, что это и укрепляет их позиции, и в то же время усиливает позицию независимого Азербайджана: «Мы очень рады, что азербайджанцы, проживающие в различных странах, играют важную роль в общественной жизни, в экономике тех стран, и, можно сказать, что их позиции очень крепкие».

Помощник Президента подчеркнул, что позиция Президента Азербайджана и государства по отношению к проживающим за границей соотечественникам однозначна, и это отражено в высокой оценке деятельности наших соотечественников: «Поэтому мысли кого-то по поводу проживающих за границей азербайджанцев отражают его личную позицию и ответственность за нее несет он лично».

Отметим, что высказывания члена Милли Меджлиса Астана Шахвердиева по отношению к проживающим за рубежом азербайджанцам вызвали недовольство и активно обсуждаются в социальных сетях.

3539количество просмотров
Али Гасанов: Позиция Президента и правительства Азербайджана в связи с проживающими за рубежом азербайджанцами однозначна
«Новый миропорядок и национальная идея»: Испытанные временем философские взгляды академика Рамиза Мехтиева
«Платформа для Мира» - важная база для установления доверия между Азербайджаном и Арменией - Мубариз Ахмедоглу

Повышение внимания армян к Азербайджану, созданная в Баку «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном»
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования российскому коллеге в связи с крушением Ту-154
Подразделения вооруженных сил Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

Вооруженные формирования Армении в течение суток 35 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта
Али Гасанов: Мы ждем поддержки от медиа в борьбе с противниками страны - ФОТО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Умер Джордж Майкл - ФОТО - ВИДЕОАктер Мурат Йылдырым женился на марокканской королеве красоты, сосватанной Эрдоганом – ФОТО – ВИДЕОВозможный взрыв: появилось видео вспышки в момент катастрофы российского Ту-154 над Черным морем – ВИДЕОКриминальный авторитет Эльчин Питерский: «Имущество депутата Астана Шахвердиева будет уничтожено, если…»СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа МайклаТурецкие СМИ распространили новые видеокадры момента убийства Ровшана Ленкоранского - ФОТО - ВИДЕОПрезидент Азербайджана вручил орден «Гейдар Алиев» Народной артистке Зейнаб Ханларовой - ФОТОПоследнее рождество Джорджа Майкла: песни, которые будут жить вечно – ФОТО – ВИДЕОВ Азербайджане увеличена сумма прожиточного минимумаШестилетней девочке оторвало палец на эскалаторе в торговом центре Metropark

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 декабря02:19 В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства российского посла01:50 Смертник ИГИЛ застрял во рву с водой - ВИДЕО01:21 Саудовский король пожертвовал для сирийцев пять миллионов долларов00:51 Француз установил рекорд в одиночном кругосветном плавании00:26 Выдающегося ханенде Агахана Абдуллаева проводили в последний путь - ФОТО26 декабря23:56 Психологи: Стресс на работе иногда полезен23:28 СМИ: следователи из России по делу Карлова посетили генпрокурору Анкары23:00 Шахрияр Мамедъяров занимает 8-е место на чемпионате мира по шахматам22:48 Обнаружено тело еще одного погибшего в авиакатастрофе с Ту-15422:20 Президенту Азербайджана продолжают поступать поздравления21:52 В Берлине начался пеший поход в Алеппо - ВИДЕО21:28 Водолазы подняли на поверхность тело командира Ту-15421:07 Джордж Майкл тайно жертвовал миллионы на благотворительность - ФОТО21:05 Премьер Турции выразил соболезнования Медведеву в связи с крушением Ту-15420:59 Али Гасанов: Позиция Президента и правительства Азербайджана в связи с проживающими за рубежом азербайджанцами однозначна