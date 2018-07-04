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Звезда сериала «Отель Элэон» снимается в новом клипе EMIN’а в Баку – ФОТО

4 Июля, 2018 в 17:10 ~ 1 минута на чтение 2012
Звезда сериала «Отель Элэон» снимается в новом клипе EMIN’а в Баку – ФОТО

В Баку стартовали съемки нового клипа народного артиста Азербайджана EMIN’а на песню «Невероятная».

«Съемки клипа на новый сингл «Невероятная» при участии невероятной актрисы театра и кино Дианы Пожарской, которая станет главной героиней фильма «Жара в Баку». Съемки фильма пройдут во время музыкального фестиваля «Жара», где примут участие самые известные артисты», - рассказывает о новом проекте EMIN, делясь в Instagram нижеприведенным кадром.

«Моя дебютная роль в клипе EMIN’а на его новый сингл «Невероятная». И совсем скоро ждите грандиозный сюрприз под названием «Жара в Баку» в рамках музыкального фестиваля «Жара», - рассказывает в соцсети Д.Пожарская.

Диана Пожарская в роли Даши Канаевой в сериале «Отель Элэон»

Ф.В, Г.Р.

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