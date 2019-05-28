Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили, следует из указа на сайте главы государства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, после указа Зеленского Саакашвили поблагодарил его.

Накануне интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на источник писало, что бывший президент Грузии может вернуться на Украину 31 мая. По данным источника, Саакашвили намерен мобилизовать работу партии «Движение новых сил» перед парламентскими выборами.

На прошлой неделе сам Саакашвили говорил, что его не интересуют должности на Украине. По его словам, он собирается вернуться на Украину, потому что несправедливо покинул ее.

Он также заявлял, что соскучился «по друзьям и близким» и считает Украину вторым домом.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

После президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда. Ранее Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

Тимур Рзаев