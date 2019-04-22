Юный азербайджанец с песней «Gəl, ey səhər» пробился в финал конкурса «Детская Новая волна-2019» - ВИДЕО

Азербайджан вновь будет представлен на международном музыкальном конкурсе «Детская Новая волна-2019».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Newwavejunior.eu, в столице России определили имена финалистов «Детской Новой волны-2019» - отбор финалистов, которые представят свою страну на конкурсе в конце мая, проходил в университете им. А.Н.Косыгина.

В течение двух дней члены жюри определяли имена тех счастливчиков, кто получит путевки в финал – в полуфинале приняли участие 98 юных исполнителей из стран СНГ и Европы.

В состав профессионального жюри, отбиравшего участников на конкурс, вошли генеральный продюсер «Детской Новой волны» Игорь Крутой, главный режиссер конкурса Александр Ревзин, музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина и генеральный директор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц.

По итогам полуфинального отбора в финал «Детской Новой волны 2019» прошел юный азербайджанский исполнитель десятилетний Искандер Гасанзаде, покоривший жюри исполнением суперхита «Gəl, ey səhər» из репертуара народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюльоглу.

Напомним, что ранее Азербайджан на «Детской Новой волне» представляли Ясин Гасанов (2012) и Суда Алекперова (2013).

В.Ф, Г.Р.