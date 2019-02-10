Юлий Гусман: «Сергей Юрский любил Азербайджан всем сердцем…» - ФОТО

Легендарный КВНщик, кинодеятель и режиссер, народный артист Азербайджана Юлий Гусман поделился с 1news.az своими воспоминаниями о народном артисте РСФСР Сергее Юрском, скончавшимся от остановки сердца 8 февраля.

«Как всегда бывает по грустным поводам, все СМИ сообщают об уходе из жизни Сергея Юрьевича Юрского и это не только дань памяти великому актеру, но и абсолютно уникальному человеку. Он был невероятно чистым, добрым, сердечным, человечным и всегда твердым и непоколебимым в своих убеждениях, никогда не делал того, что противоречило его мыслям и душе.

Мы дружили долго, начиная с 1979 года. Очень любил его и всегда считал и считаю его супер талантом и достойнейшим из людей. Но одна приставка «супер» не сможет раскрыть нам то, каким он был явлением для культурной и духовной жизни. Не буду перечислять его ролей и перипетий биографии, об этом подробно расскажут телепрограммы, но мне очень грустно от того, что о таких титанах вспоминают, только когда есть информационный повод.

Мало кто знает, что его связывала тесная дружба и с Азербайджаном – и это было не только связано со съемками, он любил Азербайджан всем сердцем. В сложный для него период, когда он оказался без работы в театре, я предложил ему сняться в моем дипломном фильме по сценарию Максуда Ибрагимбекова, где одну из ролей сыграл Семен Фарада. По-дружески Сергей Юрьевич согласился и, приехав в Азербайджан, он всей душой полюбил страну и азербайджанский народ.

На киностудии «Азербайджанфильм» его обожали все, он был очень простой в общении, доступный, дружелюбный, светлый человек. В ставшем культовом фильме «Не бойся, я с тобой» Сергей Юрьевич сыграл пристава, совершающего плохие поступки, но при этом его герой очень обаятельный и симпатичный, и главное, любим зрителями.

Сергей Юрский в фильме Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой»

В перерывах между съемками мы отдыхали в Загульбе, где он познакомился и подружился с моим папой, с которым проводил времени даже больше, чем со мной. Мой папа был человеком на все времена и, не смотря на огромную разницу в возрасте, они стали близкими друзьями. Об их дружбе и общении я могу рассказывать очень долго и только хорошее.

Все, за что не брался, Сергей Юрьевич он освещал своим светом, чистотой и человечностью. Он прожил 83 года и за все это время не совершил ни одного дурного поступка, строго следуя своим принципам, от которых никогда не при каких обстоятельствах не отступал. Сергей Юрский – это эталон личности. Мой отец, был таким же, поэтому его до сих пор помнят и любят бакинцы.

Убеждения Сергея Юрского в творчестве и в целом по жизни, были непоколебимы; заставить сделать его что-либо против воли, было невозможно. Он всегда был рядом с теми, кому был нужен в сложный период и всегда боролся за правое дело до конца.

Его уход это не только уход из жизни близкого друга, это огромная потеря для культуры, искусства, кино и театра, восполнить которую невозможно…» - заявил в эксклюзивном комментарии 1news.az Юлий Гусман.

Церемония прощания с С.Юрским состоится в Москве 11 февраля и пройдет в Театре имени Моссовета, где он проработал 20 лет; актера похоронят на Троекуровском кладбище.

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В.Ф.