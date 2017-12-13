Yerli – оригинальная азербайджанская сувенирная продукция высшего качества - ФОТО

Компания Yerli начала свою деятельность 1 июля 2017 года, открыв магазины в Ичери шехер, расположенные на площади Гоша Гала, а также возле Девичьей башни.

Основная цель Yerli - производство в эксклюзивном дизайне оригинальной сувенирной продукции высшего качества, маркированной Made in Azerbaijan, а также всесторонняя агитация и пропаганда достопримечательностей Азербайджана, развитие, узнаваемость и популяризация среди иностранных туристов регионов нашей страны.

Yerli – это широкий выбор оригинальных качественных сувениров по демократическим ценам на любой вкус. Будьте уверены на 100%, что когда преподносите необычную продукцию Yerli в подарок, она обязательно понравится получателю. В разнообразном ассортименте сувенирной продукции Yerli значатся магниты, брелоки, свитера, майки, кепки, чашки, сумки, подушки. Особо отметим, что количество производимой продукции и ее ассортимент увеличивается постоянно, радуя интересными новинками.

Подчеркнем, что в Yerli работают высококлассные профессиональные дизайнеры, создающие эксклюзивные дизайны под каждую коллекцию, представляемую в магазинах, расположенных в Ичери шехер, делая основной акцент на качество, оригинальность и эксклюзивность. Каждый сувенир от Yerli, несомненно, оставит приятный след в душе человека, которому он будет преподнесен в дар, плюс станет добрым, светлым и позитивным напоминанием об Азербайджане.

Компания Yerli развивает и fashion-линию модной одежды для молодежи и с сезона осень/зима 2017 уже представила свою первую коллекцию Yerli fashion, представляющую собой серию свитеров, в дизайне которых стильно и модно обыграна азербайджанская символика.

Высококачественная продукция Yerli станет не только отличным подарком иностранному другу на память об Азербайджане, но и украшением любого дома и гардероба в стране – качество, оригинальность, эксклюзивный дизайн и приемлемые цены делают продукцию Yerli доступной и любимой всеми, как гостями Азербайджана, так и его жителями.

И если вы ищите оригинальный и недорогой подарок, то обязательно посетите магазины Yerli, где можно найти презент на любой вкус, который станет для вас лучшим напоминанием об Азербайджане.

Всю интересующую информацию о компании Yerli можно получить по следующему контактному номеру: 070-803-33-77 и на странице @yerlisouvenirs в социальной сети Instagram. Также по вышеуказанному номеру можно заказать любой товар от Yerli, представленный в Instagram, доставка которого будет осуществлена к метро «Ичеришехер».

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