Время финала. «Челси» и «Арсенал» в борьбе за трофей Лиги Европы в Баку – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Менее двух часов остается до начала финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает 1news.az, на Бакинском Олимпийском стадионе два лондонских клуба – «Челси» и «Арсенал» определят победителя Лиги Европы.

Болельщик понемногу начали заполнять трибуны арены.

Если "Челси" выиграет финал, то Маурицио Сарри станет самым возрастным тренером-победителем Лиги Европы УЕФА (60 лет и 139 дней). Пока что этот статус принадлежит Жозе Моуринью, которому было 54 года и 118 дней, когда он привел "Манчестер Юнайтед" к триумфу в 2017 году. Также для итальянского тренера "Челси" это будет первый крупный трофей в карьере.

Матч обслужит судейская бригада во главе с Джанлукой Рокки.

Теймур Максутов