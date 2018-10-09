Возбуждено дополнительное уголовное дело в отношении Гудрата Шукюрова

Возбуждено дополнительное уголовное дело в отношении бывшего директора ПО «Лифтремонт» Гудрата Шукюрова.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил журналистам заместитель генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 193-1 (Легализация денежных средств или прочего имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса АР.

Он также указал, что проверки в ПО «Лифтремонт», находящемся в подчинении Исполнительной власти города Баку, продолжаются.

Отметим, что имя главы ПО «Лифтремонт» Гудрата Шукюрова упоминалось, в частности, в связи с тем, что он якобы сыграл дочери свадьбу за 400 тысяч долларов. Сам Г.Шукюров и его дочь категорически отрицают эту информацию.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.