Владимир Познер: Я бы поехал в Нагорный Карабах, чтобы азербайджанцы поняли, что мое сердце с армянами

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер сожалеет, что во время недавнего визита в Армению не смог найти время и поехать в Нагорный Карабах, о чем рассказал в интервью Общественному телевидению Армении.

Как сообщает «Sputnik Армения», Познер сказал, что с большой симпатией относится к Армении и армянам, считает армян очень умными. Он подчеркнул, что его привлекает уникальная способность армян жить и выживать в сложных условиях. Также ему нравится умение армян радоваться жизни несмотря ни на что.

«К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той», – сказал он.

При этом Познер заявил, что его не волнует «черный список» Баку, более того, он вызывает у него лишь улыбку: «Ну включат меня в черный список, и что с того? Думаю, что я продолжу спокойно спать по ночам».

Познер также поделился впечатлениями от общения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, для главы правительства остается очень важным, если не самым важным его профессия журналиста.

«Я даже подумал сказать ему, что нельзя быть одновременно и журналистом, и премьером. Он очень простой человек в общении, и с ним приятно беседовать. Он обладает умением слушать, это редко бывает у людей с таким статусом. Очень симпатичный человек», – сказал Познер.

1news.az