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В Сеть попали ранее нигде не опубликованные кадры с роскошной свадьбы Аббаса Багирова – ВИДЕО

Сегодня в 20:12 ~ 1 минута на чтение 367
В Сеть попали ранее нигде не опубликованные кадры с роскошной свадьбы Аббаса Багирова – ВИДЕО

В 2017 году заслуженный артист Аббас Багиров создал семью, сыграв сразу несколько свадеб в Баку и своем родном городе Гяндже.

Свадебные торжества были закрыты для представителей СМИ, но гости церемоний, хоть и не активно, делились в социальных сетях снимками со свадеб, основной из которых стала торжественная церемония в Buta Palace.

Несмотря на то, что с момента свадьбы певца прошел не один месяц, только сейчас можно увидеть, как проходило роскошное торжество с участием звезд азербайджанского шоу-бизнеса – ролик с церемонии в социальной сети Instagram представил фотограф и видеограф Джалал Кенгерли.

 
 
 
 
 
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Публикация от Jalal Kengerli (@kengerli)

Ф.В., И.А.

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