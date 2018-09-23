В Сеть попали ранее нигде не опубликованные кадры с роскошной свадьбы Аббаса Багирова – ВИДЕО

В 2017 году заслуженный артист Аббас Багиров создал семью, сыграв сразу несколько свадеб в Баку и своем родном городе Гяндже.

Свадебные торжества были закрыты для представителей СМИ, но гости церемоний, хоть и не активно, делились в социальных сетях снимками со свадеб, основной из которых стала торжественная церемония в Buta Palace.

Несмотря на то, что с момента свадьбы певца прошел не один месяц, только сейчас можно увидеть, как проходило роскошное торжество с участием звезд азербайджанского шоу-бизнеса – ролик с церемонии в социальной сети Instagram представил фотограф и видеограф Джалал Кенгерли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jalal Kengerli (@kengerli) 23 Сен 2018 в 3:26 PDT

Ф.В., И.А.