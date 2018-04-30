В России молодая азербайджанка убила своих детей и сожгла их трупы, оправдывая это бедностью после развода – ФОТО - ВИДЕО

Чудовищная трагедия произошла в Нижнем Новгороде (Россия), где мать жестоко убила своих детей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на НТВ и КП, 27-летняя Елена Каримова задушила 4-летнюю дочь Хадиджу и 2-летнего сына Сулеймана на заднем сиденье арендованного автомобиля, а потом на машине вывезла их тела за пределы города и сожгла. Позднее мертвых малышей обнаружили на заброшенной овощебазе. Вычислить и задержать женщину помог местный житель, который стал косвенным очевидцем произошедшего. По останкам детей, найденным в сгоревшем здании, было невозможно определить ни их пол, ни возраст.

Большую помощь правоохранительным органам оказал житель Нижегородской области, предоставивший информацию, которая помогла оперативно установить местонахождение подозреваемой в убийстве детей женщины и задержать ее.

Следствие установило, что 27-летняя женщина после убийства детей на заправке купила жидкость для розжига и попыталась сжечь тела в лесу в Семеновском районе. Однако испугавшись, что ее могут заметить охотники, сбила огонь и вернулась с телами в Нижний Новгород. На следующий день она вернулась в Семеновский район, где в заброшенном здании овощехранилища сожгла тела, после чего скрылась.

После задержания жительница Нижнего Новгорода призналась в преступлении и заявила, что решила убить своих детей из-за того, что устала растить их одна, не могла их содержать, так как не работала и была в разводе. Однако следователи выяснили, что серьезных проблем с финансами у нее не было. Так, оказалось, что женщина каждый месяц тратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобиля и недавно купила путевку на заграничный курорт.

В социальных сетях на страничке Каримовой – продавца в интернет-магазине косметики - нет ничего подозрительного или признаков стресса, переживаний, неадекватного поведения. Она размещала свои фотографии и детей, сопровождая их признаниями в любви.

«Она моя душа, самый дорогой мой человечек, самая долгожданная доченька. Та, ради которой я всегда на ногах. Та, ради которой я живу. Она моя копия, такая же вредная, как я. Мой воздух, моя самая ласковая, самая умная девочка», — пишет Каримова под фото дочери 21 апреля.

В отношении жестокой убийцы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних». Женщине грозит пожизненное заключение.

Тимур Рзаев