Группа «Ленинград» выступит в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Новость о том, что в рамках фестиваля «Жара – 2018» состоится концерт культовой группы Сергея Шнурова «Ленинград» несказанно обрадовала фанатов этого коллектива.

Как сообщается пресс-служба фестиваля «Жара», концерт состоится в третий день фестиваля – 28 июля, стало также известно, что шоу «Ленинград» и другие артисты» именно так анонсируется концерт, будет иметь возрастное ограничение «+18».

Отметим, что «Ленинград» (полное название — «Группировка Ленинград») — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой.

Напомним, что фестиваль «Жара», как и в этом году, в 2018-м пройдет в конце июля и продлится четыре дня – с 26-го по 29 июля. И на этот раз фестиваль откроется большим гала-концертом с участием звезд российского шоу-бизнеса, который состоится 26 июля. Как и в предыдущие разы зрителей ждут громкие имена, любимые хиты, интересные дуэты.

Сеймур Закаряев