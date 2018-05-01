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В Калифорнии состоялся шахматный турнир, посвященный 100-летию АДР - ФОТО

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 321
В Калифорнии состоялся шахматный турнир, посвященный 100-летию АДР - ФОТО

В городе Сан-Диего (штат Калифорния) по инициативе и при поддержке генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе состоялся шахматный турнир, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили в Генконсульстве Азербайджана, турнир под названием «Бакинский открытый турнир по шахматам» был проведен шахматным клубом Сан-Диего.

В дальнейшем  предусмотрено проведение данного турнира ежегодно в канун отмечаемого в Азербайджане 28 мая  Дня Республики.

Шахматный клуб Сан-Диего по числу членов является одним из крупнейших действующих в США подобных клубов.

В турнире, состоявшем из 4-х туров, приняли участие 50 шахматистов различных возрастных категорий, которые вели борьбу в шести секциях. 

Победителям каждой секции были вручены дипломы и памятные подарки со стороны Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Участники турнира были проинформированы об истории АДР, о том, что это была первая демократическая республика на мусульманском Востоке, о пройденном Азербайджаном пути со времени восстановления страной независимости в 1991 году и о развитии шахмат в Азербайджане.

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