В Дагестане завершил свою работу VI международный молодежный форум «Каспий-2018» - ФОТО

17 сентября в поселке Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан завершил свою работу международный молодежный форум «Каспий-2018».

Как сообщает 1news.az, его организатором выступило Министерство по делам молодежи РД при поддержке правительства РД, Федерального агентства по делам молодежи, Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций РД и Федерального агентства по делам национальностей.

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Участие в форуме приняли 250 молодых людей из 28 субъектов России и 5 иностранных государств: Азербайджана, Египта, Казахстана, Туркменистана и Республики Молдова.

Азербайджан на форуме представляли члены молодежного сектора Лезгинского национального культурного центра «Самур» Эдвик Гасанов и Рустам Азимов, представители общественной организации ЛАРС (Лакско-аварско-рутульско-цахурский культурный центр) Муслимат Сараманова и Исмаилова Салимат.

Для обучения участников были приглашены 9 региональных и федеральных экспертов по различным направлениям в сфере социального проектирования.

Во время панельных сессий также прошли встречи участников с руководителями всероссийских молодежных общественных организаций, представителями Федерального агентства по делам национальностей и Ассоциации волонтерских центров.

В проектных группах ребята разработали 9 межрегиональных добровольческих проектов, а также расширили географию уже существующего международного проекта «Интердружба», который объединяет студентов из различных стран, получающих образование в Республике Дагестан.

Во время защиты экспертное жюри признало лучшим проект экологического направления по переработке пластиковых бутылок «Школа ресайклинга». Он будет включен в государственную программу Минмолодежи РД с заложенными средствами на его реализацию.

Уже в первый день участники форума при содействии кураторов проекта «Веселый доктор» провели благотворительную акцию для воспитанников Детского реабилитационного центра. Для детей устроили настоящий праздник с аниматорами, песнями и танцами.

В День единства народов Дагестана на «Каспии-2018» прошла ежегодная донорская акция «Мы с тобой одной крови», было собрано 20 литров крови.

В этот же день на муниципальном пляже поселка Манас участники и гости форума провели экологический квест «Чистый Каспий», итогом которого стали 82 мешка мусора общим весом полтонны.

Организаторы подготовили 17 альтернативных площадок для проведения досуга. Среди них были площадки по робототехнике, мобильно-конструкторская станция, интеллектуальная битва «Игра с умом», деловые игры «Проектогенерация» и «Голодные до бизнеса», площадки движения «World Skills», федеральной программы «Ты – предприниматель», Управления Росгвардии РФ по РД и другие.

Яркой и насыщенной была и культурная программа форума с участием творческих коллективов и артистов дагестанской эстрады, которые выступили на открытии и закрытии форума.

«На мой взгляд, форум прошел очень эффективно, потому что мы реализовали все, что запланировали. Помимо теоретического материала по социальному проектированию мы смогли дать участникам возможность принять участие в уже существующих добровольческих проектах и акциях. Нам удалось создать очень теплую и дружелюбную атмосферу на форуме. Это видно по словам благодарности и отзывам участников, которые мы продолжаем получать. Думаю, что и проекты, разработанные здесь, получат поддержку в регионах и будут реализовываться в дальнейшем в формате Дня единых действий. Мы рады, что смогли дать участникам возможность объединиться вокруг своих интересов и наладить связи для сотрудничества», - прокомментировал директор форума Вали Арсланалиев.

В свою очередь представитель Азербайджана на форуме «Каспий-2018» рассказал о своих впечатлениях от поездки в Дагестан.

«Форум «Каспий-2018» прошел на высоком уровне. Отрадно было видеть, как молодые люди со всей России и иностранные гости, общаясь словно многолетние друзья, делились мнениями. Это еще раз доказывает, насколько дружелюбная атмосфера царила на форуме. Хотелось бы выразить благодарность организаторам форума за тот шанс, который выпал молодым в налаживании связей для будущего сотрудничества. Еще один позитив во всем этом – я и десятки молодых людей увидели Дагестан гостеприимным, дружным, веселым и красивым. Лично мне Дагестан очень понравился, и я обязательно туда вернусь», - заявил член молодежной комиссии Лезгинского культурного национального центра «Самур» журналист Рустам Азимов.

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